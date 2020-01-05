10:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: грязный воздух ослабляет кости
Известно, что загрязнение воздуха провоцирует проблемы с легкими, сердцем, зрением и репродуктивной системой. Теперь к этому списку ученые добавили и кости.
Группа европейских исследователей изучила влияние мелкодисперсных частиц РМ2.5 на минеральный состав костей 3,7 тысяч жителей деревень недалеко от индийского города Хайдарабад.
В этом регионе среднегодовой уровень РМ2.5 в три раза превышает безопасный уровень, установленный Всемирной организацией здравоохранения.
РМ2.5 — это загрязнитель воздуха, в состав которого входят твердые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкостей размером от 10 нм до 2,5 мкм. В отличие от более крупных частиц, РМ2.5 легко проникают в организм.
Исследователи обнаружили, что каждые дополнительные 3 микрограмма на кубический метр PM2,5 были связаны со снижением минеральной плотности костей человека на 0,011 грамма на квадратный сантиметр в позвоночнике, и на 0,004 грамма на квадратный сантиметр в бедре. Средний возраст участников исследования составлял 35,7 лет.
По словам ученых, такое воздействие может быть причиной развития остеопороза и более частых переломов.
Анна Лысенко