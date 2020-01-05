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10:44 (мск), источник: Rambler.ru

«Не опускайте руки»: ушел из жизни доктор Андрей Павленко

Умер Павленко — врач-онколог, за судьбой которого следила вся страна.

Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге 5 января скончался Андрей Павленко, председатель совета Cancer Fund. Сам — известный хирург-онколог, он почти два года боролся с болезнью, до последнего не переставая оперировать и помогать людям.

В начале 2018 года Андрей обнаружил у себя рак желудка третьей стадии. Развитие тяжелой болезни протекало в скрытой форме.

Павленко решил публично рассказывать о своей борьбе с болезнью, чтобы другие люди могли получить информацию о том, как вовремя диагностировать и правильно лечить страшное заболевание.

Его борьба с болезнью и рассуждения о жизни легли в основу спецпроекта «Жизнь человека». Более того, Андрей открыл благотворительный фонд для поддержки онкологических больных.

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1 января Павленко опубликовал в фейсбуке последний пост.

«Друзья!
Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставила мне шансов!
Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения — не опускайте руки!
Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло».

Информацию о кончине мужественного доктора сообщила журналистам его супруга Анна, — рассказывают «Такие дела».

Как писал «Рамблер», жена хирурга-онколога Андрея Павленко Анна прокомментировала прощальное письмо мужа, боровшегося с раком желудка. По ее словам, окончательно понятно, что болезнь не победить, стало два месяца назад.

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