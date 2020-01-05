10:44 (мск), источник: Rambler.ru
«Не опускайте руки»: ушел из жизни доктор Андрей Павленко
Умер Павленко —
В
В начале 2018 года Андрей обнаружил у себя рак желудка третьей стадии. Развитие тяжелой болезни протекало в скрытой форме.
Его борьба с болезнью и рассуждения о жизни легли в основу спецпроекта «Жизнь человека». Более того, Андрей открыл благотворительный фонд для поддержки онкологических больных.
1 января Павленко опубликовал в фейсбуке последний пост.
«Друзья!
Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставила мне шансов!
Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения — не опускайте руки!
Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло».
Информацию о кончине мужественного доктора сообщила журналистам его супруга Анна, — рассказывают «Такие дела».
Как писал «Рамблер», жена
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.