Умер автор блога о лечении рака хирург-онколог Андрей Павленко

13:42 (мск), источник: Коммерсантъ
За несколько дней до смерти господин Павленко опубликовал на своей странице в Facebook прощальный пост, в котором призвал людей с онкологическими заболеваниями продолжать борьбу, не опуская рук.
«Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов!» — написал
Напомним, Андрей Павленко узнал о своем диагнозе в 2018 году. Тогда же он решил публично рассказывать обо всех этапах процесса своего лечения.
Врач начал вести видеоблог, в котором рассказывал о том, сколько сеансов химиотерапии было рекомендовано и как менялось самочувствие после каждого из них, как потом изменилась ситуация и что он выбирал в качестве реабилитации после операции.
В мае 2018 года Андрей Павленко стал лауреатом независимой премии поддержки профессиональной журналистики «Редколлегия», в июле 2019 года получил премию Moscow Urban Forum за лучший благотворительный и социальный проект. Также он стал лауреатом премии «Headliner года» в декабре 2018 года.
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