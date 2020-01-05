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13:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер автор блога о лечении рака хирург-онколог Андрей Павленко

Хирург-онколог Андрей Павленко, два года боровшийся с раком желудка, умер в возрасте 41 года, сообщил портал «Такие дела» со ссылкой на жену врача Анну.

Источник: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

За несколько дней до смерти господин Павленко опубликовал на своей странице в Facebook прощальный пост, в котором призвал людей с онкологическими заболеваниями продолжать борьбу, не опуская рук.

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«Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов!» — написал хирург-онколог.

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Напомним, Андрей Павленко узнал о своем диагнозе в 2018 году. Тогда же он решил публично рассказывать обо всех этапах процесса своего лечения.

Врач начал вести видеоблог, в котором рассказывал о том, сколько сеансов химиотерапии было рекомендовано и как менялось самочувствие после каждого из них, как потом изменилась ситуация и что он выбирал в качестве реабилитации после операции.

В мае 2018 года Андрей Павленко стал лауреатом независимой премии поддержки профессиональной журналистики «Редколлегия», в июле 2019 года получил премию Moscow Urban Forum за лучший благотворительный и социальный проект. Также он стал лауреатом премии «Headliner года» в декабре 2018 года.

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