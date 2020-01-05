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12:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Сафронов объяснил задержание обвинившей его в изнасиловании модели

Российский художник Никас Сафронов объяснил задержание модели Марины Рудницкой, обвинившей его в изнасиловании, и ее подруги Татьяны Морозовой по подозрению в вымогательстве. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Рудницкая и Морозова занимались организацией скандалов с участием известных людей по отработанной схеме. Художник пояснил, что одна из женщин связалась с ним за несколько дней до Нового года и сообщила о якобы забеременевшей от него подруге.

Россиянка пообещала пойти на ток-шоу Андрея Малахова в том случае, если Сафронов не заплатит 500 тысяч рублей.

Кроме того, россиянки рассказали художнику, что «участвовали в истории с Серовым, потом они “завалили” некого Олега Катасова». «Я проверил, что они были на всех передачах со всеми этими историями. Я понял, что это серьезная история — это шантаж, который основан на весомых аргументах», — сказал Сафронов, добавив, что «за их уверенностью стоят конкретные дела и истории».

4 января Таганский суд Москвы на два месяца отправил Рудницкую в СИЗО, а Морозову — под домашний арест по делу о вымогательстве.

Следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала. Вместо этого она пригрозила выступить с разоблачением на федеральном канале.

Свое молчание она оценила примерно в 500 тысяч рублей. Морозова, по сведениям собеседника, выступала посредником между моделью и художником. Обеих женщин взяли с поличным во время передачи средств.

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