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13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рождественские елки в Берлине скормили слонам (видео)

Праздничный обед для обитателей зоопарка.

Сотрудники зоопарка Фридрихсфельде в Берлине поделились роликом, на котором слоны лакомятся елками, украшенными яблоками, перцем и хлебом.

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Это праздничное пиршество для животных устроили продавцы, которые ежегодно дарят столичным зоопаркам не проданные к Рождеству ели.

Саму хвою слоны не едят, но с удовольствиям снимают нанизанное на ветки угощение.

Анна Лысенко

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