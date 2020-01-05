13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рождественские елки в Берлине скормили слонам (видео)
Праздничный обед для обитателей зоопарка.
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Праздничный обед для обитателей зоопарка.
Сотрудники зоопарка Фридрихсфельде в Берлине поделились роликом, на котором слоны лакомятся елками, украшенными яблоками, перцем и хлебом.
Это праздничное пиршество для животных устроили продавцы, которые ежегодно дарят столичным зоопаркам не проданные к Рождеству ели.
Саму хвою слоны не едят, но с удовольствиям снимают нанизанное на ветки угощение.
Анна Лысенко