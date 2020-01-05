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14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Песня про чеканную монету попала в «Вечерний Ургант» (видео)

Вирусный кавер покорил Первый канал.

Русский народный хор при Омской филармонии исполнил кавер-версию песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» в эфире программы «Вечерний Ургант».

Телеведущий Иван Ургант при этом изобразил ведьмака из одноименного сериала, надев седой парик и завернувшись в черный плащ.

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Привязчивая песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» прозвучала во втором эпизоде сериала «Ведьмак», вышедшего на экраны в конце 2019 года. Ее исполнил трубадур Лютик, друг ведьмака Геральта. Песня сразу же стала мемом.

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1 января хор при Омской филармонии опубликовал видео, в котором исполнил «народную» версию песни. Ролик мгновенно стал вирусным в соцсетях.

Создатели кавера призвали Ивана Урганта рассказать о хоре в своей программе, если ролик посмотрят не меньше 10 тысяч раз. К 4 января его посмотрели больше 500 тысяч человек. Вечером того же дня хор появился в эфире Первого канала.

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Анна Лысенко

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