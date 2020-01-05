14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Песня про чеканную монету попала в «Вечерний Ургант» (видео)
Вирусный кавер покорил Первый канал.
Русский народный хор при Омской филармонии исполнил
Телеведущий Иван Ургант при этом изобразил ведьмака из одноименного сериала, надев седой парик и завернувшись в черный плащ.
Привязчивая песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» прозвучала во втором эпизоде сериала «Ведьмак», вышедшего на экраны в конце 2019 года. Ее исполнил трубадур Лютик, друг ведьмака Геральта. Песня сразу же стала мемом.
1 января хор при Омской филармонии опубликовал видео, в котором исполнил «народную» версию песни. Ролик мгновенно стал вирусным в соцсетях.
Создатели кавера призвали Ивана Урганта рассказать о хоре в своей программе, если ролик посмотрят не меньше 10 тысяч раз. К 4 января его посмотрели больше 500 тысяч человек. Вечером того же дня хор появился в эфире Первого канала.
Анна Лысенко