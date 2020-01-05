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17:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию. В первую очередь это касается хлеба, выпечки, яиц, овощей, фруктов. Об этом URA.RU рассказали опрошенные эксперты.

Источник: Reuters

Директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда предупредила, что подорожать могут, например, овощи открытого грунта — картофель, морковь, лук, свекла. Она пояснила, что изменение доходов населения серьезно влияет на ценообразование. Так, если при существующем эмбарго на импорт свинины граждане будут активно покупать ее, то она подорожает. Если правила импорта упростят, то стоимость снизится.

Хлеб также может стать дороже — из-за гонки сельхозпроизводителей за урожаем.
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Качество продукции от этого часто падает, фермерам приходится использовать дорогие улучшители и другие вещества, это повышает цену продукта, отметил главный научный сотрудник Россельхозакадемии, академик РАН Виктор Драгавцев.

«Во многих регионах отсутствуют селекционные центры, из-за чего приходится завозить пшеницу из южных областей. Это приводит к постоянному подорожанию хлеба, и поэтому булка в магазине стоит 50−60 рублей, а могла бы 8−10 рублей», — добавил агроном.

По данным аналитиков РИА Рейтинга, более половины своего дохода тратят на еду жители Дагестана и Ингушетии. В Москве, Татарстане и Ханты-Мансийском автономном округе эта статья расходов в два раза меньше. Еще в 10 регионах траты на питание составляют 40 процентов от заработка.

В России за чертой бедности официально живет 19,2 миллиона человек.

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11 августа 2019© Ньюстюб
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