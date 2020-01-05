16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Зовущая на помощь женщина оказалась 40-летним попугаем (видео)
Смешное недоразумение с участием полиции во Флориде.
Жительница американского города Лейк Уорт во Флориде услышала странные звуки
Четверо полицейских, прибывших на вызов, увидели мужчину, спокойно меняющего колесо автомобиля у себя во дворе. На вопрос о криках он рассмеялся и вынес попугая.
40-летняя птица по кличке Рэмбо умеет кричать: «Помогите, помогите, отпустите меня».
«Я научил его
Анна Лысенко