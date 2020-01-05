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16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Зовущая на помощь женщина оказалась 40-летним попугаем (видео)

Смешное недоразумение с участием полиции во Флориде.

Жительница американского города Лейк Уорт во Флориде услышала странные звуки по-соседству. Ей показалось, что кричит и стонет женщина, попавшая в беду. Американка позвонила в полицию.

Четверо полицейских, прибывших на вызов, увидели мужчину, спокойно меняющего колесо автомобиля у себя во дворе. На вопрос о криках он рассмеялся и вынес попугая.

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40-летняя птица по кличке Рэмбо умеет кричать: «Помогите, помогите, отпустите меня».

«Я научил его кое-чему, когда был ребенком, а Рэмбо жил в клетке», — рассказал хозяин попугая. Мужчина представил питомца полицейским, а затем и обеспокоенной соседке.

Анна Лысенко

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