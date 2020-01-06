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06:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Лобода спела на немецком для «своего» лидера Rammstein

Певица Светлана Лобода спела на немецком языке песню «Маленькой елочке холодно зимой» и посвятила ее лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который отметил 57-летие.

Источник: РИА "Новости"

«Happy Birthday my Till Lindemann», — написала певица (с днем рождения, мой Тилль Линдеманн. — прим. Ленты.ру).

Лобода и Линдеманн познакомились летом 2017 года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. В мае 2018 года певица родила дочь. По предположениям СМИ, отцом девочки Тильды является солист немецкой группы.

Сам музыкант заявил, что это «тайна двух людей» и как настоящий джентльмен не будет комментировать возможный роман с артисткой. Позже Лобода признала, что проговорилась о том, что ей «по контракту» запрещено говорить об отношениях с Линдеманном.

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