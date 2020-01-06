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07:03 (мск), источник: Интерфакс

Бред Питт стал обладателем «Золотого глобуса» как лучший актер второго плана

Москва. 6 января. INTERFAX.RU — Бред Питт и Лора Дерн стали обладателями «Золотого глобуса» как лучшие актер и актриса второго плана.

Источник: AP/Invision

77-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в Лос-Анджелесе в понедельник по московскому времени.

Награду в номинации «Лучший актёр второго плана» получил Бред Питт за фильм «Однажды… в Голливуде».

Фильм
7.6
Однажды... в Голливуде

В этой категории кроме него были представлены Аль Пачино и Джо Пеши — за «Ирландца», Энтони Хопкинс — за роль в картине «Два Папы» и Том Хенкс за фильм «Прекрасный день по соседству».

В аналогичной женской номинации обладательницей статуэтки стала Лора Дерн за картину «Брачная история». Конкуренцию ей составили Аннетт Бенинг («Отчет о пытках»), Дженнифер Лопез («Стриптизерши»), Марго Робби («Скандал») и Кэти Бейтс («Ричард Джуэлл»).

Лучшей оригинальной песней стала композиция из фильма «Рокетмен» «(l’m Gonna) Love Me Again» музыканта Элтона Джона.

Также были вручены награды за телепроекты. «Чернобыль» стал обладателем награды в номинации «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм», кроме того, исполнитель роли Щербина в «Чернобыле» Стеллан Скарсгорд получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.

«Наследники» стал обладателем «Золотого глобуса» в номинации «Лучший драматический сериал», а лучшим комедийным сериалом признана «Дрянь».

Награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале получила исполнительница роли Екатерины II в сериале «Корона» Оливия Колман. Лучшим актером в драматическом сериале стал Брайан Кокс за роль в сериале «Наследники».

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

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