21:39 (мск), источник: РИА Новости
В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу
ВОЛГОГРАД, 6 янв — РИА Новости. Нарушения общественного порядка во время акции блогера в Волгограде, который кидал деньги в толпу, не было, сообщили РИА Новости в
Ранее блогер, который называет себя в сети Альфредо Аудиторе, разместил пост на своей странице в Instagram о том, что в понедельник он собирается раскидать 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров Волгограда. По информации местного издания v1.ru, к ТЦ пришли много людей, а когда мужчина начал бросать деньги в толпу, случилась давка.
В полиции РИА Новости сообщили, что нарушения общественного порядка не было.
«Никаких заявлений в полицию не поступало. Нарушений общественного порядка тоже (не было. — Прим. ред.)», — сообщили в ведомстве.
Собеседник агентства отметила, что оснований для проверки нет.