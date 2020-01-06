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21:39 (мск), источник: РИА Новости

В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу

ВОЛГОГРАД, 6 янв — РИА Новости. Нарушения общественного порядка во время акции блогера в Волгограде, который кидал деньги в толпу, не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее блогер, который называет себя в сети Альфредо Аудиторе, разместил пост на своей странице в Instagram о том, что в понедельник он собирается раскидать 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров Волгограда. По информации местного издания v1.ru, к ТЦ пришли много людей, а когда мужчина начал бросать деньги в толпу, случилась давка.

В полиции РИА Новости сообщили, что нарушения общественного порядка не было.

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«Никаких заявлений в полицию не поступало. Нарушений общественного порядка тоже (не было. — Прим. ред.)», — сообщили в ведомстве.

Собеседник агентства отметила, что оснований для проверки нет.

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