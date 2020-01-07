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03:00 (мск), источник: Аргументы и факты

Тайна профессора Александрова. Куда исчез человек, показавший ядерную зиму?

Разработавший математическую модель «ядерной зимы» советский ученый пропал без вести в Мадриде в 1985 году.

Источник: Reuters

В 1980-х годах мир был шокирован концепций «ядерной зимы», согласно которой в случае вооруженного конфликта между СССР и США с применением ядерного оружие планета переживет резкое понижение температуры до арктических последствий, что станет фатальным для всего живого.

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Сегодня теория «ядерной зимы» активно подвергается критике, но в свое время она сыграла важную роль в изменении взглядов политиков и общественных деятелей, что в итоге привело к заключению исторических договоров о разоружении.

Один из ученых, сыгравший важнейшую роль в создании математической модели «ядерной зимы», исторических соглашений между Соединенными Штатами и Советским Союзом не дождался. Советский физик Владимир Александров бесследно исчез в 1985 году. Прошло без малого тридцать пять лет, но о его судьбе до сих пор ничего неизвестно…

Математическая модель

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В начале 1970-х годов основатель факультета управления и прикладной математики МФТИ Никита Моисеев загорелся идеей создания компьютерной системы, имитирующей взаимодействие океана, атмосферы и биоты (исторически сложившейся совокупностью видов живых организмов, объединённых общей областью обитания).

Не без труда, но Моисееву удалось добиться начала данной работы в Вычислительном центре Академии наук СССР. Появились две новые лаборатории, одну из которых, занимавшуюся динамикой системы «океан — атмосфера», возглавил талантливый физик и математик Владимир Александров.

Как вспоминал академик Моисеев, Александров самостоятельно провел труднейший этап разработки математического обеспечения. Тут выяснилось, что мощности вычислительной машины, имевшейся в центре, не хватает. Свою помощь предложили американцы, и советский ученый в течение восьми месяцев работал над моделью в США.

Итогом титанического труда стала модель, не имевшая до того момента аналогов. Она наиболее точно отражала основные особенности динамики атмосферы и гидросферы.
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Расчет апокалипсиса

В начале 1980-х американский астрофизик Карл Саган опубликовал серию статей, в которых излагал концепцию «ядерной зимы». Выводы Сагана многие коллеги сочли чересчур апокалиптичными и умозрительными.

Тогда академик Моисеев предложил Александрову использовать для проверки гипотезы Сагана созданную им модель.

В начале лета 1983 года Владимир Александров вместе с сотрудниками лаборатории провел все необходимые расчеты и сделал иллюстративную графику.

Математическая модель «ядерной зимы» говорила о том, что даже трети зарядов, имеющихся у сторон потенциального конфликта, в случае их использования хватит для того, чтобы в верхние слои атмосферы поднялось такое количество сажи, из-за которого солнечный свет перестанет достигать земной поверхности на протяжении многих месяцев.

Температуры упадут ниже нулевой отметки, и климат претерпит такие изменения, что уже не сможет вернуться к первоначальному состоянию. Живые виды начнут стремительно гибнуть.

Триумф в Вашингтоне

В октябре 1983 года Александров представил результаты работы на специальной конференции в Вашингтоне. Потрясены были не только ученые. Мировая пресса писала о «ядерной зиме» как о страшном будущем для человечества. Активизировалось антивоенное движение, в ряды которого в разных странах влились сотни тысяч новых членов.

Коммуникабельный, живой, прекрасно говоривший по-английски Владимир Александров стал знаменитостью. Он участвовал в конференциях по всему миру, его принимали в Ватикане и в Сенате США.

В марте 1985 года он отправился в Испанию, чтобы принять участие в конференции мэров безъядерных городов. Через три недели Александрову предстояла защита докторской диссертации.

Выступив, как всегда, успешно, ученый стал готовиться к отлету домой. Вечером 1 апреля 47-летний мужчина вышел из гостиницы прогуляться по улицам Мадрида. Больше его никто не видел.

Поиски ничего не дали

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В те годы нередки были случаи, когда советские граждане, оказавшись за рубежом, становились «невозвращенцами», предпочитая остаться на Западе.

Но обычно подобные побеги широко освещались в иностранной прессе, а здесь царила полная тишина. К тому же бежать особых причин Александрову не было — он относился к числу тех жителей СССР, кому разрешалось месяцами работать в других странах, в том числе в США.

Побег ученого могли организовать сотрудники ЦРУ, но и это предположение выглядело сомнительно.

Как уже говорилось, Александров месяцами жил и работал в США, общался с американскими коллегами — вряд ли такое позволили бы носителю особо важных секретов.

А если Владимир Валентинович не владел государственными тайнами, какой смысл организовывать его побег?

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Да и вообще, утаить подобное бегство можно в течение некоторого времени, но рано или поздно разведка противоположной стороны по своим каналам узнает правду. В этом же случае никакой информации так и не появилось даже спустя несколько десятилетий.

Испании международный скандал был не нужен, поэтому Мадрид пошел навстречу и разрешил советским оперативникам провести проверку. Но никаких следов Александрова найдено не было.

Официальное сообщение об исчезновении советского ученого было опубликовано Академией наук СССР в декабре 1985 года. Но и оно не позволило хоть как-то прояснить ситуацию.

Кто виноват?

В научном мире по обе стороны океана грешили на спецслужбы, причем сразу и на КГБ, и на ЦРУ.

Поговаривали, что своей моделью «ядерной зимы» Александров очень расстроил военных, для которых изменение настроений политиков означало серьезную потерю финансирования.
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Однако каких-либо подтверждений, хотя бы косвенных, причастности «рыцарей плаща и кинжала» к исчезновению ученого не обнаружено.

Неужели Владимир Александров стал жертвой обыкновенных уличных преступников? Но как им удалось избавиться от тела настолько ловко, что никому не удалось напасть на след?

Спустя год после исчезновения власти Испании заявили, что советский ученый из страны не выезжал.

Родные Владимира Александрова до сих пор публикуют объявления в интернете в надежде на то, что откликнется либо он сам, живой и невредимый, либо те, кому известна правда о случившемся в 1985-м. Но ответа так и не поступило…

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