Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как похудеть после новогодних праздниковПочему на праздниках люди съедают в два раза больше обычного и как без вреда для здоровья провести застолье
Фоторепортажи
12Умерла Галина Волчек
27Кого мы потеряли в 2019 году
04:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Дорогие галстуки и заморские блюда: как жил Борис Ельцин

«Лента.ру» продолжает цикл материалов о роскошной жизни правителей разных стран и эпох.

Источник: РИА "Новости"
В предыдущей статье мы рассказывали об американском президенте Рональде Рейгане. Плейбой, звезда Голливуда, снявшийся в 56 фильмах, он любил роскошь, играл в гольф и коллекционировал советские анекдоты. Наряды, которые они с женой выбрали для инаугурации, а также затеянный ими ремонт в Белом доме еще долго будет вспоминать Америка. На этот раз речь пойдет о первом российском президенте Борисе Ельцине.

Он пересел с советских машин на Mercedes, носил импортные костюмы и ботинки, строил теннисные корты в президентских резиденциях, водил в баню зарубежных лидеров и полюбил зарубежные гастрономические изыски вместо традиционных котлет и блинов.

Резиденции на любой вкус

В окружении первого президента России Бориса Ельцина говорили, что ему очень нравилось иметь в распоряжении около десяти резиденций, поскольку в таком случае «есть из чего выбрать». Порой о решении отправиться на отдых в то или иное место глава государства сообщал в последний момент, чем ставил в тупик администрацию, а также персонал резиденций, которым всегда надо было находиться в боевой готовности.

Чаще всего Ельцин с семьей отправлялся в сочинский комплекс «Бочаров ручей», существовавший с конца сороковых годов.

Считалось, что Борис Николаевич прилетал сюда не столько потому, что климат региона полезен для его здоровья, сколько потому, что именно эта резиденция особенно приглянулась его супруге Наине.

Главным строением считается красивое двухэтажное здание, выполненное в стиле сталинского классицизма — с высокими потолками и большими окнами. Гостиная, где спокойно могут разместиться несколько десятков человек, расположена на втором этаже. По соседству находятся кабинет главы государства, спальня и апартаменты для гостей. Мебель выполнена из ценных пород дерева. В интерьере при Ельцине сохранялась как стилистика 1950-х годов, так и более современная — конца 80-х — начала 90-х. На первом этаже здания находились небольшой кинозал и помещения для охраны.

На территории резиденции имелась вертолетная площадка, а также два бассейна — с морской и пресной водой и тренажерный зал у моря. Борис Ельцин оборудовал на территории «Бочарова ручья» крытый теннисный корт.

Ельцин, с юности активно занимавшийся спортом, в частности волейболом, особенно полюбил теннис, став президентом. Зарубежные и российские политики, зная о хобби главы государства, буквально задаривали его ракетками. Он потом раздавал их детским домам, спортивным школам и занимавшимся спортом друзьям.

Скульптуры, картины и книги глава государства сдавал в библиотеку президента в Кремле, где хранятся преподнесенные ему в свое время редкие книги и официальные подарки, сделанные во время встреч с зарубежными лидерами. Ельцину дарили и ружья — он выезжал охотиться пять-шесть раз в год. Выбор обычно падал на заповедник Завидово, где водятся лоси, маралы, олени, кабаны, утки.

Источник: РИА "Новости"

Ездил Ельцин и на Валдай (Новгородская область) — традиционное место отдыха советских лидеров. Резиденция главы государства находится в живописном месте, неподалеку от деревни Долгие Бороды. Такое название это место получило при Петре I, когда глава государства обложил налогом тех, кто носил бороды. Недовольные нововведением прятались здесь от царских мытарей.

В правительственном двухэтажном коттедже, находящемся на полуострове площадью 52 гектара, президент отдыхал по нескольку дней, посещая его раз в полгода.

Рядом с резиденцией расположен Валдайский заповедник, где водятся кабаны, волки, лоси, медведи, еноты, белки и рыси. Однако главным развлечением главы государства здесь все-таки была не охота, а рыбалка.

Летом Ельцин приезжал в санаторий «Волжский утес», в 200 километрах от Самары. Резиденция была построена еще для членов Политбюро. К услугам президента и его семьи были большой парк, пляж с золотым песком, зимний сад, водогрязелечебница и крытый бассейн.

Источник: РИА "Новости"

Специально для президента перестроили дачу «Шуйская Чупа» в 25 километрах от Петрозаводска. Реконструкция началась в 1994 году и продолжалась два года. Пол из итальянского мрамора с подогревом, огромная сауна, большой зал для бильярда и крытый теннисный корт, считавшийся самым дорогим в Европе. Здесь был большой обслуживающий персонал. Точное число сотрудников не сообщалось, известно только, что только облагораживанием территории занимались несколько десятков человек.

Источник: РИА "Новости"

Ельцин также посещал резиденцию «Сосны», расположенную на берегу Енисея, в получасе езды от Красноярска. Здесь осенью 1997 года проходила встреча без галстуков российского лидера с премьер-министром Японии Рютаро Хасимото. Специально для мероприятия была построена большая русская баня, а на поле устроена вертолетная площадка.

Читайте также
«Я устал, я ухожу». Почему Ельцин плакал 31 декабря 1999 года?

Всего один раз посетил Ельцин резиденцию «Ангарские хутора» в 47 километрах от Иркутска, на берегу Ангары. В 1993 году он принимал здесь канцлера ФРГ Гельмута Коля. Здесь находились теннисный корт, речная пристань, сауна с бассейном, массажный и тренажерный залы.

Главное — чтобы костюмчик сидел

Еще одним непременным атрибутом главы государства был хороший внешний вид. Во времена СССР лидеры непременно должны были ходить в костюмах советского пошива. Так, Михаилу Горбачеву шили вещи в кремлевском ателье. Тогда появлялись новые, легкие и удобные ткани, позволявшие первому советскому президенту выглядеть элегантно. При Борисе Ельцине правила несколько изменились. Изначально ему шили костюмы на заказ — фигура довольно нестандартная, поэтому готовые вещи подобрать было сложно. Однако потом костюмы стали покупать за границей. Долгое время у Бориса Николаевича был портной в кремлевском ателье, который подбирал для него ткани или подгонял уже готовые импортные вещи.

Что касается обуви, то изначально Ельцин также носил исключительно советскую, потом перешел на зарубежные модели.

Считается, что именно во время его правления стало модным для представителей власти носить дорогие галстуки, рубашки и костюмы.

В 1994 году первый президент России и вовсе облачился в смокинг — поводом для этого стал приезд в Москву британской королевы Елизаветы II и организованный по этому поводу прием в Кремле. После этого глава государства еще не раз облачался в смокинг, однако категорически отказывался носить фрак.

Источник: РИА "Новости"

Подарок от Коля

Что касается автомобилей, то первый российский лидер был не слишком требовательным в отношении своих служебных машин. Будучи первым секретарем Свердловского обкома, еще до перевода в Москву, Ельцин ездил на знаменитом советском представительском автомобиле ГАЗ-14 «Чайка».

Став президентом, он вначале пользовался отечественным бронированным автомобилем ЗИЛ-41052, который достался ему в наследство от Михаила Горбачева, однако в 1995 году специально для Ельцина в Германии был выпущен автомобиль Mercedes-Benz S-класса Pullman.

Его подарил Борису Николаевичу канцлер Германии Гельмут Коль.

Впрочем, помимо служебных машин, у Ельцина были и личные легковые автомобили. Вначале он любил «Москвичи». Так, в декабре 1989 года, прямо перед Новым годом, он купил «Москвич-2141». Во второй половине 90-х глава государства пересел на Subaru. Считается, что у него был Subaru Legacy Outback серебристого цвета.

Кулинарные замашки

Как и в случае с одеждой и машинами, в еде Ельцин был довольно непритязателен.

В своих первых интервью супруга Ельцина Наина рассказывала, что Борис Николаевич любил мясные котлеты, пельмени, блины и фрикадельки, а также различные советские салаты, которые она ему готовила.
Читайте также
Дни рождения президента. Как отмечал их Владимир Путин и какие получал подарки

Однако за время президентства вкусы политика все-таки поменялись — сказались многочисленные зарубежные поездки, где ему удавалось отведать такие блюда, о которых он раньше и не слышал. Так, с Биллом Клинтоном Ельцин пробовал холодную фаршированную утку и оленье филе с каштановым пюре. Жак Ширак в Париже угощал его улитками. «Все было очень вкусно», — рассказывал потом Ельцин о первом знакомстве с французской кулинарной экзотикой.

В распоряжение СМИ попал документ об официальной программе питания президента и его свиты во время официального визита в Швецию в начале декабря 1997 года. В королевском дворце Стокгольма российскую президентскую чету ждал ланч в покоях принцессы Сибилы, где гостей потчевали креветками, мидиями, крабами и угрем, запеченными с лапшой, грудками цесарок с овощами, картофельным пюре с пряными травами и щербетом из сока моркови и лайма. Обед был еще более роскошным — суп из голубей, балтийские омары в соусе из шампанского, щербет из красного виноградного вина, заяц по-королевски, мандариновое мороженое с соусом из малины. На следующий день их ждал ланч, меню которого было также довольно утонченным — горный рединг с сиговой икрой, рябчики и куропатки, запеченные с гусиной печенью, и жидкий шоколад.

За годы правления глава государства расширил свой гастрономический горизонт: домашняя стряпня уступила место роскошным блюдам средиземноморской, японской, скандинавской кухонь, с которыми Ельцин знакомился в силу своего положения.

Ельцин в отчаянии. На пути к дефолту 1998-го. Андрей Фурсов
Во время загрузки произошла ошибка.
15 октября 2019© Ньюстюб
 Главные утраты 2019 года
Названо главное достижение Путина за 20 лет
США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН
Цитрусовые из Китая теперь под запретом в России
Тайна Александрова. Куда исчез ученый, показавший ядерную зиму?
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу
В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было «ошибкой»
Здоровье
Умирая, Андрей Павленко дал наставление другим онкобольным Врачу был 41 год.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020» Победители и гости, триумфы и поражения на одной из самых престижных кинопремий мира — в нашем фоторепортаже
Авто
Побег Карлоса Гона из Японии: новые подробности Полиция рассматривает версию, что бывший руководитель концерна покинул Японию в одной из крупногабаритных коробок
Новости партнеров
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
49-летняя Наргиз в четвертый раз станет мамой
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Задолжавший зарубежным банкам Киркоров почти стал бездомным
Gnezdo.ru
Женщины с такими именами чаще всего одиноки
Определить, долгожитель Вы или нет, теперь просто
Вот что принесет Крыса в 2020 году каждому знаку
4 причины, почему русская жена нарасхват у мужчин
Леди
Лопез, Хайек, Энистон: лучшие наряды «Золотого глобуса» Звезды блистали на красной дорожке в Голливуде
Дом
«Семья» из 500 человек сняла особняк и разгромила его
Дом с нуля: проект загородного коттеджа для семьи
7 частых проблем, с которыми сталкивается каждый путешественник
Страна солнца: как выглядит самое загадочное место Чечни?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь