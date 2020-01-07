04:56 (мск), источник: Lenta.Ru
Дорогие галстуки и заморские блюда: как жил Борис Ельцин
«Лента.ру» продолжает цикл материалов о роскошной жизни правителей разных стран и эпох.
Он пересел с советских машин на Mercedes, носил импортные костюмы и ботинки, строил теннисные корты в президентских резиденциях, водил в баню зарубежных лидеров и полюбил зарубежные гастрономические изыски вместо традиционных котлет и блинов.
В окружении первого президента России Бориса Ельцина говорили, что ему очень нравилось иметь в распоряжении около десяти резиденций, поскольку в таком случае «есть из чего выбрать». Порой о решении отправиться на отдых в то или иное место глава государства сообщал в последний момент, чем ставил в тупик администрацию, а также персонал резиденций, которым всегда надо было находиться в боевой готовности.
Считалось, что Борис Николаевич прилетал сюда не столько потому, что климат региона полезен для его здоровья, сколько потому, что именно эта резиденция особенно приглянулась его супруге Наине.
Главным строением считается красивое двухэтажное здание, выполненное в стиле сталинского классицизма — с высокими потолками и большими окнами. Гостиная, где спокойно могут разместиться несколько десятков человек, расположена на втором этаже. По соседству находятся кабинет главы государства, спальня и апартаменты для гостей. Мебель выполнена из ценных пород дерева. В интерьере при Ельцине сохранялась как стилистика 1950-х годов, так и более современная — конца 80-х — начала 90-х. На первом этаже здания находились небольшой кинозал и помещения для охраны.
Ельцин, с юности активно занимавшийся спортом, в частности волейболом, особенно полюбил теннис, став президентом. Зарубежные и российские политики, зная о хобби главы государства, буквально задаривали его ракетками. Он потом раздавал их детским домам, спортивным школам и занимавшимся спортом друзьям.
Скульптуры, картины и книги глава государства сдавал в библиотеку президента в Кремле, где хранятся преподнесенные ему в свое время редкие книги и официальные подарки, сделанные во время встреч с зарубежными лидерами. Ельцину дарили и ружья — он выезжал охотиться
Ездил Ельцин и на Валдай (Новгородская область) — традиционное место отдыха советских лидеров. Резиденция главы государства находится в живописном месте, неподалеку от деревни Долгие Бороды. Такое название это место получило при Петре I, когда глава государства обложил налогом тех, кто носил бороды. Недовольные нововведением прятались здесь от царских мытарей.
Рядом с резиденцией расположен Валдайский заповедник, где водятся кабаны, волки, лоси, медведи, еноты, белки и рыси. Однако главным развлечением главы государства здесь
Летом Ельцин приезжал в санаторий «Волжский утес», в 200 километрах от Самары. Резиденция была построена еще для членов Политбюро. К услугам президента и его семьи были большой парк, пляж с золотым песком, зимний сад, водогрязелечебница и крытый бассейн.
Специально для президента перестроили дачу «Шуйская Чупа» в 25 километрах от Петрозаводска. Реконструкция началась в 1994 году и продолжалась два года. Пол из итальянского мрамора с подогревом, огромная сауна, большой зал для бильярда и крытый теннисный корт, считавшийся самым дорогим в Европе. Здесь был большой обслуживающий персонал. Точное число сотрудников не сообщалось, известно только, что только облагораживанием территории занимались несколько десятков человек.
Ельцин также посещал резиденцию «Сосны», расположенную на берегу Енисея, в получасе езды от Красноярска. Здесь осенью 1997 года проходила встреча без галстуков российского лидера с
Всего один раз посетил Ельцин резиденцию «Ангарские хутора» в 47 километрах от Иркутска, на берегу Ангары. В 1993 году он принимал здесь канцлера ФРГ Гельмута Коля. Здесь находились теннисный корт, речная пристань, сауна с бассейном, массажный и тренажерный залы.
Еще одним непременным атрибутом главы государства был хороший внешний вид. Во времена СССР лидеры непременно должны были ходить в костюмах советского пошива. Так, Михаилу Горбачеву шили вещи в кремлевском ателье. Тогда появлялись новые, легкие и удобные ткани, позволявшие первому советскому президенту выглядеть элегантно. При Борисе Ельцине правила несколько изменились. Изначально ему шили костюмы на заказ — фигура довольно нестандартная, поэтому готовые вещи подобрать было сложно. Однако потом костюмы стали покупать за границей. Долгое время у Бориса Николаевича был портной в кремлевском ателье, который подбирал для него ткани или подгонял уже готовые импортные вещи.
Что касается обуви, то изначально Ельцин также носил исключительно советскую, потом перешел на зарубежные модели.
В 1994 году первый президент России и вовсе облачился в смокинг — поводом для этого стал приезд в Москву британской королевы Елизаветы II и организованный по этому поводу прием в Кремле. После этого глава государства еще не раз облачался в смокинг, однако категорически отказывался носить фрак.
Что касается автомобилей, то первый российский лидер был не слишком требовательным в отношении своих служебных машин. Будучи первым секретарем Свердловского обкома, еще до перевода в Москву, Ельцин ездил на знаменитом советском представительском автомобиле ГАЗ-14 «Чайка».
Его подарил Борису Николаевичу канцлер Германии Гельмут Коль.
Впрочем, помимо служебных машин, у Ельцина были и личные легковые автомобили. Вначале он любил «Москвичи». Так, в декабре 1989 года, прямо перед Новым годом, он купил «Москвич-2141». Во второй половине 90-х глава государства пересел на Subaru. Считается, что у него был Subaru Legacy Outback серебристого цвета.
Как и в случае с одеждой и машинами, в еде Ельцин был довольно непритязателен.
Однако за время президентства вкусы политика
В распоряжение СМИ попал документ об официальной программе питания президента и его свиты во время официального визита в Швецию в начале декабря 1997 года. В королевском дворце Стокгольма российскую президентскую чету ждал ланч в покоях принцессы Сибилы, где гостей потчевали креветками, мидиями, крабами и угрем, запеченными с лапшой, грудками цесарок с овощами, картофельным пюре с пряными травами и щербетом из сока моркови и лайма. Обед был еще более роскошным — суп из голубей, балтийские омары в соусе из шампанского, щербет из красного виноградного вина, заяц
За годы правления глава государства расширил свой гастрономический горизонт: домашняя стряпня уступила место роскошным блюдам средиземноморской, японской, скандинавской кухонь, с которыми Ельцин знакомился в силу своего положения.