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11:34 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Люди пожилого возраста должны иметь дробный четырех- или пятиразовый режим питания без больших перерывов между ними, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Источник: РИА Новости

Если же человек страдает хроническими заболеваниями в стадии ремиссии или обострения, то нужно придерживаться диетического питания.

Ведомство отметило, что состояние здоровья в пожилом возрасте определяется как генетическими, так и внешними факторами. Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли. Однако оно должно быть полноценным по содержанию витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и аминокислот.

Роспотребнадзор посоветовал следить за поступлением в организм витаминов-антиоксидантов, а также за кальцием, калием, железом, магнием, цинком и хромом.

В питании пожилых имеет особое значение прием обогащенных продуктов и биологически активных добавок к еде, которые способствуют повышению пищевой плотности рациона без увеличения калорийности. Средняя энергетическая ценность рациона для мужчин старше 60 лет должна составлять менее 2300 ккал, для женщин — менее 2000.

Количество пищевых волокон должно находиться на уровне 24−30 грамм в сутки. Для его поддержания нужно включить в рацион разнообразные овощи, фрукты и зелень. Содержание растительных масел среди всех жиров должна составлять не менее 50%, а углеводы должны быть представлены в основном крахмалом. Подобный рацион будет направлен на уменьшение уровня холестерина и глюкозы.

Ведомство отмечает, что залог долгожительства заключается не только в рационе, но и в регулярной физической активности и ведении здорового образа жизни.

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