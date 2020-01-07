14:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия ушла в безвизовый минус
По итогам 2019 года паспорт РФ опустился на три позиции в индексе Henley & Partners.
В итоговом за 2019 год индексе паспортов мира от Henley & Partners Россия заняла 51-е место, потеряв сразу три позиции за последние три месяца. Самыми свободными в перемещениях по миру
Индекс паспортов мира ежеквартально публикуется швейцарской консалтинговой компанией Henley & Partners, специализирующейся на вопросах планирования местожительства. Согласно его итоговой версии за 2019 год, лидером по предоставляемой гражданам свободе перемещения по миру является Япония. Ее паспорт позволяет поехать без оформления визы в 191 страну.
Весной 2019 года первую строчку индекса, помимо Японии, занимали Сингапур и Южная Корея. Тогда у всей тройки было в активе по 189 стран, доступных гражданам для безвизового посещения. Однако по итогам года количество направлений у Японии увеличилось на два, у Сингапура — на одно, а в активе Южной Кореи так и остались 189 стран. Теперь сингапурский паспорт занимает вторую строчку индекса, а южнокорейский делит третье место с паспортом Германии.
По состоянию на конец 2019 года граждане России могут посетить 118 стран без необходимости оформлять визу (или получить ее по прибытию).
В сухом остатке количество направлений, доступных российским гражданам для посещения без визы, сократилось всего на одно. Но это привело к падению российского паспорта в индексе Henley & Partners сразу на три позиции. Еще в начале октября Россия занимала 48-ю строчку в рейтинге, а теперь оказалась на 51-м месте.
Украина (лидер среди бывших стран СССР, не входящих в ЕС) потеряла за минувший год две позиции в рейтинге и переместилась с 41-го на 43-е место. При этом количество стран, доступных украинцам для безвизового посещения, не изменилось — их
Замыкает индекс паспортов
Кирилл Сарханянц