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14:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия ушла в безвизовый минус

По итогам 2019 года паспорт РФ опустился на три позиции в индексе Henley & Partners.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В итоговом за 2019 год индексе паспортов мира от Henley & Partners Россия заняла 51-е место, потеряв сразу три позиции за последние три месяца. Самыми свободными в перемещениях по миру по-прежнему остаются граждане Японии, которые могут посещать без визы 191 направление.

Индекс паспортов мира ежеквартально публикуется швейцарской консалтинговой компанией Henley & Partners, специализирующейся на вопросах планирования местожительства. Согласно его итоговой версии за 2019 год, лидером по предоставляемой гражданам свободе перемещения по миру является Япония. Ее паспорт позволяет поехать без оформления визы в 191 страну.

Весной 2019 года первую строчку индекса, помимо Японии, занимали Сингапур и Южная Корея. Тогда у всей тройки было в активе по 189 стран, доступных гражданам для безвизового посещения. Однако по итогам года количество направлений у Японии увеличилось на два, у Сингапура — на одно, а в активе Южной Кореи так и остались 189 стран. Теперь сингапурский паспорт занимает вторую строчку индекса, а южнокорейский делит третье место с паспортом Германии.

По состоянию на конец 2019 года граждане России могут посетить 118 стран без необходимости оформлять визу (или получить ее по прибытию).

За год Россия заключила безвизовые соглашения с четырьмя странами — Мьянмой, Саудовской Аравией, Сьерра-Леоне и Суринамом. Но при этом российский паспорт больше не дает право на безвизовый въезд в Албанию, Бенин, Оман, Джибути и Сирию.

В сухом остатке количество направлений, доступных российским гражданам для посещения без визы, сократилось всего на одно. Но это привело к падению российского паспорта в индексе Henley & Partners сразу на три позиции. Еще в начале октября Россия занимала 48-ю строчку в рейтинге, а теперь оказалась на 51-м месте.

Украина (лидер среди бывших стран СССР, не входящих в ЕС) потеряла за минувший год две позиции в рейтинге и переместилась с 41-го на 43-е место. При этом количество стран, доступных украинцам для безвизового посещения, не изменилось — их по-прежнему 128. Занимавшая ранее 51-ю строчку индекса Грузия, так же как и Украина, за год потеряла две позиции и откатилась на 53-е место. Но количество направлений, доступных грузинским гражданам для безвизового въезда, выросло за минувший год на два — теперь их 116. Казахстан сохранил за собой 67-ю строчку с безвизовым доступом в 76 стран. Паспорт Белоруссии опустился на две позиции — с 66-го на 68-е место, при этом и количество безвизовых направлений для его обладателей сократилось за год на два — до 75.

Замыкает индекс паспортов по-прежнему Афганистан. Его обладатели могут свободно посетить лишь 26 стран. При этом, как отмечают составители доклада, в этом году разница между первым и последним местами достигла рекордного значения за всю 15-летнюю историю индекса. С японским паспортом без визы можно посетить на 165 стран больше, чем с афганским.

Кирилл Сарханянц

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31 мая 2019© Ньюстюб
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