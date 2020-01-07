15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдено самое старое изображение Венеции
Рисунок сделал паломник по пути в Иерусалим.
Исследователь Сандра Тоффоло из
Рисунок является частью рукописи, содержащей дорожные заметки Никколо да Поджибонси, итальянского паломника, который путешествовал в Иерусалим в 1346—1350 годах. Вероятно, записи были сделаны вскоре после его возвращения в Италию в 1350 году. Во время своего паломничества Никколо побывал в Венеции. Он описал город и набросал рисунок пером.
Доктор Тоффоло, которая специализируется на Венеции эпохи Возрождения, обнаружила изображение в мае 2019 года во время исследований в Национальной центральной библиотеке Флоренции. Она провела полгода, проверяя информацию, и только затем объявила о находке.
По словам Тоффоло, рисунок показывает, что уже в XIV веке Венеция привлекала многих путешественников.
Анна Лысенко