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15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдено самое старое изображение Венеции

Рисунок сделал паломник по пути в Иерусалим.

Источник: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
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Исследователь Сандра Тоффоло из Сент-Эндрюсского университета обнаружила самое старое изображение Венеции, датируемое XIV веком.

Рисунок является частью рукописи, содержащей дорожные заметки Никколо да Поджибонси, итальянского паломника, который путешествовал в Иерусалим в 1346—1350 годах. Вероятно, записи были сделаны вскоре после его возвращения в Италию в 1350 году. Во время своего паломничества Никколо побывал в Венеции. Он описал город и набросал рисунок пером.

Доктор Тоффоло, которая специализируется на Венеции эпохи Возрождения, обнаружила изображение в мае 2019 года во время исследований в Национальной центральной библиотеке Флоренции. Она провела полгода, проверяя информацию, и только затем объявила о находке.

Рисунок Поджибонси — самое старое изображение города за исключением карты Венеции, составленной ​​францисканским монахом Фра Паолино примерно в 1330 году.

По словам Тоффоло, рисунок показывает, что уже в XIV веке Венеция привлекала многих путешественников.

Анна Лысенко

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