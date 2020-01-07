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16:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Хаббл» сфотографировал гигантскую галактику

В ее центре находится сверхмассивная черная дыра.

Источник: NASA, ESA, B. Holwerda

Космический телескоп «Хаббл» сделал детальный снимок галактики UGC 2885, которая находится на расстоянии 232 млн световых лет от Солнца в созвездии Персея.

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Она может оказаться самой крупной из известных астрономам. UGC 2885 в 2,5 раза шире Млечного Пути и содержит в 10 раз больше звезд. Черная дыра в центре галактики также является сверхмассивной.

Несмотря на невероятные размеры, исследователи прозвали галактику «деликатным гигантом». Она «вела себя очень тихо» в течение миллиардов лет, демонстрируя «очень скромное» звездообразование с гораздо меньшей скоростью, чем у Млечного Пути. Галактика настолько слабая, что её спиральные рукава видны только на фото в инфракрасном диапазоне с продолжительной экспозицией.

Исследователи пытаются понять, чем вызваны такие «чудовищные» размеры UGC 2885. Снимки «Хаббла» показали, что она медленно растет. Более точную информацию астрономы надеются получить с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба, который будет запущен в марте 2021 года и продолжит работу «Хаббла».

Анна Лысенко

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