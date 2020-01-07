16:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Хаббл» сфотографировал гигантскую галактику
В ее центре находится сверхмассивная черная дыра.
Космический телескоп «Хаббл» сделал детальный снимок галактики UGC 2885, которая находится на расстоянии 232 млн световых лет от Солнца в созвездии Персея.
Она может оказаться самой крупной из известных астрономам. UGC 2885 в 2,5 раза шире Млечного Пути и содержит в 10 раз больше звезд. Черная дыра в центре галактики также является сверхмассивной.
Несмотря на невероятные размеры, исследователи прозвали галактику «деликатным гигантом». Она «вела себя очень тихо» в течение миллиардов лет, демонстрируя «очень скромное» звездообразование с гораздо меньшей скоростью, чем у Млечного Пути. Галактика настолько слабая, что её спиральные рукава видны только на фото в инфракрасном диапазоне с продолжительной экспозицией.
Исследователи пытаются понять, чем вызваны такие «чудовищные» размеры UGC 2885. Снимки «Хаббла» показали, что она медленно растет. Более точную информацию астрономы надеются получить с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба, который будет запущен в марте 2021 года и продолжит работу «Хаббла».
Анна Лысенко