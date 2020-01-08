В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»

В текущем году запланированы первые полеты американских космических кораблей с экипажем к Международной космической станции (МКС), что будет означать потерю Россией монополии на доставку астронавтов к ней. Отдельно стоит отметить, что в случае, если в 2020 году Китай успешно реализует заявленные планы по исследованию Луны и Марса, можно будет говорить, что Поднебесная, за исключением миссий к Венере и программы «Энергия-Буран», фактически воспроизвела, а касательно Красной планеты — и превзошла основные космические достижения СССР. «Лента.ру» рассказывает об основных космических планах на 2020 год.
Пилотируемая космонавтика
В наступившем году должны состояться первые с июля 2011-го пилотируемые полеты США к МКС на собственных космических кораблях (до этого США отправляли своих астронавтов на околоземную орбиту при помощи многоразовых космических кораблей Space Shuttle). Скорее всего, первым из них в первом полугодии стартует Crew Dragon компании SpaceX, в декабре 2019-го успешно завершивший испытания парашютной системы, к которой ранее у НАСА были претензии, а до этого, в марте того же года, выполнивший первый (в беспилотном режиме) полет к МКС.
Космический корабль Starliner компании Boeing, в декабре 2019-го в беспилотном режиме впервые отправившийся на околоземную орбиту и не сумевший долететь до МКС, вероятнее всего, будет еще раз запускаться без астронавтов. Crew Dragon оказался не только быстрее готовым к сертификации для пилотируемых пусков, чем Starliner, но и обошелся американским налогоплательщикам, согласно отчету Управления главного инспектора, значительно дешевле.
Символично, что первая за последние несколько лет американская пилотируемая миссия на МКС будет проведена именно SpaceX — компанией, с которой в «Роскосмосе» регулярно связывают потерю Россией заказов на коммерческие пуски ракеты «Протон-М». Хотя в действительности это произошло по сугубо внутренним причинам — из-за низкого контроля качества в «Центре Хруничева», производящем российские тяжелые носители.
Поэтому SpaceX не вытеснила «Роскосмос», а просто заняла на международном рынке нишу, которую госкорпорация освободила после многочисленных аварий.
Первые пуски Crew Dragon и Starliner с экипажем на борту к МКС означают, что «Роскосмос» потеряет монополию на пилотируемую космонавтику и, как следствие, больше не будет получать финансирование со стороны НАСА за доставку астронавтов на околоземную орбиту. Всего за подобные услуги с 2006 года Россия получила от США около 4 миллиардов долларов, которые могли бы пойти, например, на создание перспективного космического корабля «Орел» (бывшая «Федерация») ракетно-космической корпорации «Энергия» и ракеты «Иртыш» («Союз-5») ракетно-космическим центром «Прогресс».
Также в 2020 году на низкую околоземную орбиту может быть запущен первый (базовый) модуль Tianhe-1 (Harmony of the Heavens) китайской космической станции.
После дальнейшего развития околоземная лаборатория, которая должна состоять не менее чем из трех модулей, станет третьей в мире (после затопленного советско-российского «Мира» и действующей МКС) пилотируемой многомодульной орбитальной околоземной станцией.
Марс
В наступившем году к Марсу должны отправиться четыре крупные научные миссии. Самая важная из них, Mars-2020 НАСА, стартует в июле с базы ВВС США на мысе Канаверал (Флорида) при помощи ракеты Atlas V. Миссия, включающая в себя однотонный ровер и двухкилограммовый беспилотник вертолетного типа, в феврале 2021 года высадится в ударном кратере Езеро, который, как считается, в древности был наполнен водой. Основная цель программы Mars-2020 — астробиологические исследования. Задача демонстратора летательного аппарата — поиск оптимальных и наиболее интересных с научной точки зрения маршрутов для перспективных марсоходов.
Две других марсианских миссии, запланированных на текущий год, — китайская и арабская. Орбитальный зонд Hope Mars из ОАЭ, в июле запускаемый с космодрома Танэгасима (Япония) при помощи ракеты H-IIA, займется климатическими исследованиями Красной планеты, а также изучением причин утечки из марсианской атмосферы водорода и кислорода. Помимо этого, в июле или августе к Марсу при помощи ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан (северо-восточное побережье острова Хайнань) отправится китайская астробиологическая миссия Mars Global Remote Sensing Orbiter and Small Rover (Huoxing-1, или HX-1), включающая в себя орбитальный космический аппарат и спускаемый на поверхность планеты ровер.
Также в июле с космодрома Байконур (Казахстан) при помощи ракеты «Протон-М» к Марсу запланирована европейско-российская астробиологическая миссия ExoMars-2020, первый этап которой, ExoMars-2016, запущенный в марте 2016 года, оказался частично удачным.
Программа текущего года предполагает доставку на Марс десантного модуля с российской посадочной платформой Kazachok («Казачок») и европейского ровера Rosalind Franklin.
Основное управление системами будет осуществлять Европейское космическое агентство (ЕКА), которое передаст «Роскосмосу» управление посадочной платформой только после того, как ее покинет ровер.
Hope Mars, HX-1 и ExoMars-2020, как и Mars-2020, должны достичь Марса в феврале 2021 года.
Луна
В текущем году после первой в истории человечества высадке на обратной стороне Луны, состоявшейся в январе 2019-го, Китай продолжит активное исследование естественного спутника Земли. На этот раз в рамках китайской миссии Chang’e 5 на планету планируется доставить около двух килограммов образцов лунных пород из пика Рюмкера вулканического происхождения, расположенного в северо-западной части видимой стороны Луны. Запуск Chang’e 5 к Луне будет проводиться при помощи ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан.
Последний раз образцы лунного грунта попали на Землю в августе 1976 года в ходе советской миссии «Луна-24».
В случае успеха программы Chang’e 5 Китай станет третьей страной в мире (после СССР и США), которой удалось доставить реголит на Землю, что позволит КНР значительно оттенить успехи лунной программы Советского Союза.
Элементы Chang’e 5 китайцы планируют повторить в миссии Chang’e 6, которая станет последней крупной беспилотной миссией КНР к Луне. После этого Поднебесная займется полномасштабной подготовкой к пилотируемому полету на спутник Земли, надеясь повторить и даже превзойти успех американской программы Apollo.
Астероиды
Среди других важных событий в мировой космонавтике стоит отметить миссии по изучению астероидов. В ходе одной из них, японской Hayabusa 2, в декабре на Землю должна быть доставлена спускаемая капсула с образцами пород астероида (162173) Рюгу. В то же время межпланетная станция, как ожидается, продолжит свою миссию, в частности, в июне 2023 года и, вероятнее всего, пролетит мимо околоземного астероида (172034) 2001 WR1.
Также в наступившем году продолжит исследования астероида Бенну американская миссия Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx), в прошлом году вышедшая на орбиту вокруг данного небесного тела. В 2020-м межпланетная станция OSIRIS-REx должна взять образцы породы астероида, капсула с которыми должна достигнуть Земли в сентябре 2023 года.
Миссии Hayabusa 2 и OSIRIS-REx, стоящие в одном ряду с европейской программой Rosetta и подобными проектами, а также разнообразные действующие и завершившие свою программу межпланетные станции НАСА и ЕКА по изучению других планет демонстрируют действительно потрясающие возможности западных стран в области исследований дальнего космоса, чего пока нельзя сказать о Китае и тем более России, чьи возможности сейчас значительно скромнее.