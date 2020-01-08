04:01 (мск), источник: Lenta.Ru
В российских аэропортах снова разрешили курить
В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.
В тексте законопроекта, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что в комнатах для курения будут непрозрачные стены, также их обязаны будут оснастить вентиляцией. Пользоваться курилками разрешат не только зарегистрированным на рейс пассажирам, но и следующим транзитом.
Как сообщили РИА Новости со ссылкой на
12 декабря 2019-го депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли закон о праве аэропортов устанавливать помещения для курения в стерильных зонах. Согласно законопроекту, курить разрешат в специально изолированных комнатах, которые оборудованы системами вентиляции. 28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения.
Курение на территории российских аэропортов запретили в 2013 году.