10:39 (мск), источник: Фонтанка
Петербург остаётся в циклоническом вихре и подбирается к температурному рекорду
Последний день новогодних каникул в Петербурге выдастся теплым и ветреным. Об этом сообщает синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.
В среду, 8 января, температура воздуха в Северной столице прогреется до +5 градусов. Ожидается усиление порывов ветра до 17 метров в секунду.
«В наступившую среду
Самым теплым в истории наблюдений за погодой в Петербурге этот день был в 2014 году, когда температура воздуха поднялась до +5,6 градусов.