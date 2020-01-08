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10:39 (мск), источник: Фонтанка

Петербург остаётся в циклоническом вихре и подбирается к температурному рекорду

Последний день новогодних каникул в Петербурге выдастся теплым и ветреным. Об этом сообщает синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

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В среду, 8 января, температура воздуха в Северной столице прогреется до +5 градусов. Ожидается усиление порывов ветра до 17 метров в секунду.

«В наступившую среду Санкт-Петербург останется в теплом секторе обширного циклонического вихря. Он сохранит погоду облачной и ветреной, спровоцирует небольшие дожди и поднимет температуру вплотную к рекордным для этого дня значениям», — отметил Леус.

Самым теплым в истории наблюдений за погодой в Петербурге этот день был в 2014 году, когда температура воздуха поднялась до +5,6 градусов.

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