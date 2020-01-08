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11:12 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура напомнила Поклонской о проверке жалоб на «Матильду»

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга после заявлений депутата Госдумы Натальи Поклонской напомнила, что проведенная проверка не выявила нарушений при съемках фильма «Матильда».

Источник: РИА Новости

Ранее Поклонская заявила РИА Новости, что в истории с фильмом Алексея Учителя так сместили акценты и все перекрутили, что «даже не заметили, как из-под носа искусно увели бюджетные деньги». По ее словам, речь идет о десятках миллионов рублей.

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«Прокуратура в соответствии с требованиями федерального законодательства была обязана отреагировать на обращение депутата Госдумы. Была организована проверка, по итогам которой не выявлено каких-либо нарушений, о чем были своевременно уведомлены как заявительница, так и ряд представителей журналистского сообщества, проявившие интерес к этой тематике», — сообщили РИА Новости в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Фильм «Матильда» задолго до выхода в прокат вызвал широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Учитель и Поклонская. Представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а Поклонская десятки раз просила Генпрокуратуру проверить картину. Министр культуры Владимир Мединский отмечал, что его возмущает нагнетаемая вокруг обычного художественного фильма истерия. «Матильда» вышла в прокат 26 октября 2017 года с маркировкой «16+».

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