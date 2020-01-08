11:12 (мск), источник: РИА Новости
Прокуратура напомнила Поклонской о проверке жалоб на «Матильду»
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Прокуратура
Ранее Поклонская заявила РИА Новости, что в истории с фильмом Алексея Учителя так сместили акценты и все перекрутили, что «даже не заметили, как
«Прокуратура в соответствии с требованиями федерального законодательства была обязана отреагировать на обращение депутата Госдумы. Была организована проверка, по итогам которой не выявлено
Фильм «Матильда» задолго до выхода в прокат вызвал широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Учитель и Поклонская. Представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а Поклонская десятки раз просила Генпрокуратуру проверить картину. Министр культуры Владимир Мединский отмечал, что его возмущает нагнетаемая вокруг обычного художественного фильма истерия. «Матильда» вышла в прокат 26 октября 2017 года с маркировкой «16+».