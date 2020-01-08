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11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Свиньи пробрались в продуктовый магазин в Тюмени (видео)

И опустошили полки с коньяком.

Три свиньи сбежали из домашнего хозяйства и пробрались в продуктовый магазин в Тюмени.

Животные подошли к полкам со спиртным и разбили две бутылки коньяка. Они начали слизывать жидкость прямо с пола. После этого свиньи отправились к полкам с овощами.

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Инцидент произошел вечером 5 января в Европейском микрорайоне города. Как сообщает паблик «Моя Тюмень», животных вскоре отыскали хозяева и забрали домой.

Видео, размещенное в соцсетях жительницей города, стало вирусным, набрав за два дня десятки тысяч просмотров.

Анна Лысенко

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