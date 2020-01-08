16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как Чернобыль: Фукусима стала раем для диких животных (видео)
Фотоловушки фиксируют удивительное биоразнообразие.
Спустя 9 лет после аварии на АЭС Фукусима-1 окружающие станцию территории стали приютом для множества диких животных, заявили ученые из Университета Джорджии (США).
Биолог Джеймс Бизли и его команда собрали и проанализировали 267 тысяч фотографий дикой природы, снятых за 120 дней. Снимки и видео показывают, что в зоне отчуждения процветают несколько видов.
Среди других животных часто встречаются макаки, борсуки, японский серау, енотовидные собаки и японский заяц.
Исследователи проводят аналогии с Зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, где в отсутствие человека восстанавливается дикая природа и даже появились уникальные для Украины и Белоруссии виды животных.
Авария на Фукусиме-1 началась 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего цунами.
Анна Лысенко