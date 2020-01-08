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16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как Чернобыль: Фукусима стала раем для диких животных (видео)

Фотоловушки фиксируют удивительное биоразнообразие.

Спустя 9 лет после аварии на АЭС Фукусима-1 окружающие станцию территории стали приютом для множества диких животных, заявили ученые из Университета Джорджии (США).

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Биолог Джеймс Бизли и его команда собрали и проанализировали 267 тысяч фотографий дикой природы, снятых за 120 дней. Снимки и видео показывают, что в зоне отчуждения процветают несколько видов.

Чаще всего фотоловушки снимали диких кабанов. Эти животные появились на 46 тысячах фотографий. Популяция диких кабанов в районе Фукусимы в три раза выше, чем в других регионах страны, подсчитали исследователи.

Среди других животных часто встречаются макаки, борсуки, японский серау, ​​енотовидные собаки и японский заяц.

Исследователи проводят аналогии с Зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, где в отсутствие человека восстанавливается дикая природа и даже появились уникальные для Украины и Белоруссии виды животных.

Авария на Фукусиме-1 началась 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего цунами. Из-за радиоактивного загрязнения было эвакуировано более 150 тысяч человек.

Анна Лысенко

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