Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как похудеть после новогодних праздниковПочему на праздниках люди съедают в два раза больше обычного и как без вреда для здоровья провести застолье
Фоторепортажи
27Кого мы потеряли в 2019 году
26Главные события 2019 года в фотографиях
23:27 (мск), источник: RTVi

Суд оштрафовал Люка Бессона за увольнение помощницы

Во Франции суд назначил режиссеру Люку Бессону штраф в размере €10 тысяч за увольнение своей ассистентки. Об этом 8 января сообщает издание Le Parisien.

Источник: AP 2019

Иск против самого режиссера и его компании EuropaCorp подала Софи Ф. По словам адвоката девушки, она довольна решением суда.

«Это большое облегчение для моей клиентки… суд оценил порочность действий господина Бессона и его компании. Мою клиентку уволили по состоянию здоровья, которое ухудшилось из-за разрушительных действий самого Люка Бессона», — сказал он.

Софи также получит €1 тыс. в качестве компенсации морального вреда, плюс проигравшая сторона должна будет покрыть ее судебные издержки. Кроме того, суд обязал компанию EuropaCorp выплатить девушке €20 тыс.

Бессон намерен обжаловать решение суда. По словам адвоката, французский режиссер не увольнял девушку из-за ее отпуска по болезни.

«Тут нет ничего дискриминирующего», — подчеркнул адвокат.

Читайте также
Люк Бессон выиграл суд по делу о бесконтрольном размножении оленей

В октябре 2017 года женщина дважды подавала заявление на отпуск, однако режиссер его отклонял. Затем она решила уйти на больничный.

По словам адвоката Софи Ф., она «устала от травли, которой подвергалась со стороны режиссера». Бессон заставлял её очень много работать и по вечерам, и в выходные, и даже во время отпуска.

В январе 2018 года она, находясь на больничном, получила уведомление об увольнении за «серьезный проступок», а именно — за продолжительное отсутствие.

В ходе разбирательства прокурор запросил для Бессона 10 месяцев тюрьмы условно, а также штраф в размере €30 тыс. и €50 тыс. штрафа для компании EuropaCorp.

Как отмечает газета, Софи оставалась на больничном 13 месяцев и смогла найти новую работу лишь спустя два года.

 Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Путин и Эрдоган официально запустили «Турецкий поток»
«Мы готовы принять мир». Заявление Трампа в ответ на атаку Ирана
Составлен рейтинг расходов выигравших в лотерею россиян
Пилоты разбившегося Boeing не могли связаться с диспетчерами
Как Чернобыль: Фукусима стала раем для диких животных (видео)
Экс-игрок сборной России признался, что пил вино перед матчами
В Думе оценили раздачу денег Жириновским «крепостным и холопам»
Здоровье
Умирая, Андрей Павленко дал наставление другим онкобольным Врачу был 41 год.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Бурунов, Петров и знахарь: 20 хороших российских сериалов 2019 Минувший год подарил российским телезрителям немало захватывающих историй в исполнении любимых артистов. Самые популярные и любопытные из них — в нашей подборке
Горячие темы на Авто
Закон о том, кому и как нельзя толковать историю 228
Пенсионерам теперь нельзя работать? 212
Плазма как элемент интерьера. 139
Что там в Иране происходит? 111
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Им восхищались все в ССР. А вот какие внуки
Женщины с такими именами чаще всего одиноки
Этот маникюр - признак дурного вкуса. Не делай его
РФ задумалась: предсказания Кейси уже сбываются
Леди
Пугачева, Толкалина, Бузова: как звезды отметили Рождество Знаменитости поздравили фанатов с праздником.
Новости партнеров
Сочетание этих лекарств с алкоголем чревато смертельным исходом
В 2020-й с новыми силами. Правительство провело работу над ошибками
В Москве сожгли могилу Децла (видео)
На коне. Итоги политического года для партии «Единая Россия»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь