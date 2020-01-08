23:27 (мск), источник: RTVi
Суд оштрафовал Люка Бессона за увольнение помощницы
Во Франции суд назначил режиссеру Люку Бессону штраф в размере €10 тысяч за увольнение своей ассистентки. Об этом 8 января сообщает издание Le Parisien.
Иск против самого режиссера и его компании EuropaCorp подала Софи Ф. По словам адвоката девушки, она довольна решением суда.
«Это большое облегчение для моей клиентки… суд оценил порочность действий господина Бессона и его компании. Мою клиентку уволили по состоянию здоровья, которое ухудшилось
Софи также получит €1 тыс. в качестве компенсации морального вреда, плюс проигравшая сторона должна будет покрыть ее судебные издержки. Кроме того, суд обязал компанию EuropaCorp выплатить девушке €20 тыс.
«Тут нет ничего дискриминирующего», — подчеркнул адвокат.
В октябре 2017 года женщина дважды подавала заявление на отпуск, однако режиссер его отклонял. Затем она решила уйти на больничный.
По словам адвоката Софи Ф., она «устала от травли, которой подвергалась со стороны режиссера». Бессон заставлял её очень много работать и по вечерам, и в выходные, и даже во время отпуска.
В январе 2018 года она, находясь на больничном, получила уведомление об увольнении за «серьезный проступок», а именно — за продолжительное отсутствие.
В ходе разбирательства прокурор запросил для Бессона 10 месяцев тюрьмы условно, а также штраф в размере €30 тыс. и €50 тыс. штрафа для компании EuropaCorp.
Как отмечает газета, Софи оставалась на больничном 13 месяцев и смогла найти новую работу лишь спустя два года.