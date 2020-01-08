Российские компании потеряли на социальной инженерии 1,26 млрд рублей

Эксперты организации оценили частоту использования различных методов взлома, используемых хакерами в России. По их данным, на методах социальной инженерии основываются 70% успешных атак.
Социальная инженерия — метод получения доступа к информации, основанный на применении манипулятивных психологических техник.
Хакеры с его помощью выманивают информацию или получают доступ к ней в обход системы безопасности.
«Крупный бизнес, особенно финансовые структуры, разработали большое количество эффективных механик обнаружения и предупреждения цифровых атак, теперь главная уязвимость — люди», — пояснил управляющий директор международной школы IT и информационной безопасности HackerU в России Александр Авакянц. Он сказал, что 76% работающих россиян — это люди старше 30 лет, которые получили образование в эпоху до цифровой трансформации и не обладают навыками защиты собственных данных.