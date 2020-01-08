Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как похудеть после новогодних праздниковПочему на праздниках люди съедают в два раза больше обычного и как без вреда для здоровья провести застолье
Фоторепортажи
12Умерла Галина Волчек
20Победители самых престижных фотоконкурсов 2019 года
22:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские компании потеряли на социальной инженерии 1,26 млрд рублей

В 2019 году ущерб российских компаний от методов социальной инженерии в кибербезопасности составил 1,26 млрд руб., сообщил «Ъ» представитель международной высшей школы информационной безопасности HackerU.

Источник: Reuters

Эксперты организации оценили частоту использования различных методов взлома, используемых хакерами в России. По их данным, на методах социальной инженерии основываются 70% успешных атак.

Новость
Говорить как Путин, чихать как Собчак. Как российская нейросеть учится клонировать голоса

Социальная инженерия — метод получения доступа к информации, основанный на применении манипулятивных психологических техник.

Хакеры с его помощью выманивают информацию или получают доступ к ней в обход системы безопасности.

«Крупный бизнес, особенно финансовые структуры, разработали большое количество эффективных механик обнаружения и предупреждения цифровых атак, теперь главная уязвимость — люди», — пояснил управляющий директор международной школы IT и информационной безопасности HackerU в России Александр Авакянц. Он сказал, что 76% работающих россиян — это люди старше 30 лет, которые получили образование в эпоху до цифровой трансформации и не обладают навыками защиты собственных данных.

Юлия Степанова

Читайте также
 Год глазами «Коммерсанта»
Что посмотреть в кино на новогодних выходных
«Мы готовы принять мир». Заявление Трампа в ответ на атаку Ирана
Составлен рейтинг расходов выигравших в лотерею россиян
Пилоты разбившегося Boeing не могли связаться с диспетчерами
Как Чернобыль: Фукусима стала раем для диких животных (видео)
Экс-игрок сборной России признался, что пил вино перед матчами
В Думе оценили раздачу денег Жириновским «крепостным и холопам»
Здоровье
Умирая, Андрей Павленко дал наставление другим онкобольным Врачу был 41 год.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Бурунов, Петров и знахарь: 20 хороших российских сериалов 2019 Минувший год подарил российским телезрителям немало захватывающих историй в исполнении любимых артистов. Самые популярные и любопытные из них — в нашей подборке
Горячие темы на Авто
Закон о том, кому и как нельзя толковать историю 228
Пенсионерам теперь нельзя работать? 212
Плазма как элемент интерьера. 139
Снова повышение цен 109
Новости партнеров
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
Задолжавший зарубежным банкам Киркоров почти стал бездомным
49-летняя Наргиз в четвертый раз станет мамой
Популярные темы на «Детях»
Противостояние сына и мужа 658
раздельный бюджет в семье . это как? 334
Зловещий остров 278
Кто реально вышел на работу в 3 с окончанием декрета? 154
Леди
Пугачева, Толкалина, Бузова: как звезды отметили Рождество Знаменитости поздравили фанатов с праздником.
Дом
«Семья» из 500 человек сняла особняк и разгромила его
Дом с нуля: проект загородного коттеджа для семьи
7 частых проблем, с которыми сталкивается каждый путешественник
Страна солнца: как выглядит самое загадочное место Чечни?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь