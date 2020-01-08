Не при дворе. Принц Гарри и Меган выбрали работу и «прогрессивную роль» в монархии
Принц Гарри с женой Меган сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, и будут стремиться к финансовой независимости, сообщили герцог и герцогиня Сассекские в Instagram.
Источник:PA MEDIA
Они рассказали также, что планируют жить на два дома — в Британии и Северной Америке, продолжая «оказывать полноценную поддержку» королеве Елизавете Второй.
В сообщении отмечается, что пара собирается создать новую прогрессивную роль внутри института [монархии]. Решение, по словам Гарри и Меган, было принято после нескольких месяцев раздумий и обсуждений.
В сентябре они рассказали, как непросто им находиться в центре постоянного внимания: «С вашей поддержкой, особенно последние несколько лет, мы чувствуем, что готовы к таким переменам».
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«Жизнь на два континента позволит нам вырастить сына с уважением к королевской традиции, которой он принадлежит по праву рождения, и одновременно расширит личное пространство нашей семьи и даст возможность сосредоточиться на новом этапе в жизни, частью которого будет создание благотворительного фонда», — сказали принц Гарри и Меган в заявлении.
В октябре на телеканале ITV показали большое интервью Гарри и Меган, в котором те затронули сразу две темы, о которых королевская семья молчала на протяжении десятилетий, — о вмешательстве таблоидов в жизнь членов королевской семьи и о взаимоотношениях внутри королевской семьи.
Меган, в частности, говорила о том, как ей навредила желтая пресса во время беременности, критикуя абсолютно каждый ее шаг.
«Сердцем, а не разумом»
Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер предположил, что принц Гарри принял решение по велению сердца, а не разума.
По его словам, одной из причин решения герцога и герцогини Сассекских покинуть двор стало пристальное внимание СМИ после рождения сына Арчи.
Эксперт сравнил его с отречением от престола Эдварда VIII в 1936 году, который предпочел трон женитьбе с дважды разведенной актрисой Уоллис Симпсон.
Это единственный подобный прецедент, но ничего подобного в наше время не случалось.
Дики Арбитер
бывший пресс-секретарь Букингемского дворца
На вопрос о том, как принц Гарри будет членом королевской семьи «на полставки», Арбитер ответить не смог.
«Если их дом будет в Британии, им придется часто летать на самолетах, а они, как известно, один из главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов. Из-за этого на них могут смотреть косо», — предположил Арбитер.
Принца Гарри и Меган резко раскритиковали экологи и экоактивисты за полеты на частном самолете в августе прошлого года. За молодую семью заступился Элтон Джон, сказав, что это он предоставил герцогской чете самолет.
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