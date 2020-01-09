Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Это связано с праздниками и переносом нерабочих дней, выпадающих на выходные.
По утвержденному производственному календарю, сокращенными будут некоторые рабочие недели в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.
«Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год после новогодних каникул. Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля», — рассказал собеседник агентства.
Много выходных дней ожидает россиян весной. Международный женский день сократит вторую рабочую неделю марта до четырех дней. Также четыре рабочих дня с 27 по 30 апреля будет в связи с празднованием Дня весны и труда.
«В мае в связи с переносами выходных <…> с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы», — пояснил Шкловец.
Летом сокращенной будет только одна неделя — связанная с празднованием Дня России 12 июня.
Осенью выходной на День народного единства «разобьет» рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5-го по 6-е.