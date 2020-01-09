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05:55 (мск), источник: Интерфакс

Новый вид коронавируса вызвал вспышку вирусной пневмонии в Китае

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в китайском Ухане, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что ученые КНР, исследующие загадочную вспышку вирусной пневмонии в центральной части Китая, обнаружили новый штамм коронавируса, вызвавший болезнь.

По данным городской комиссии здравоохранения города Ухань в провинции Хубэй на 5 января, зарегистрировано 59 случаев заражения, семь человек находятся в критическом состоянии. Ранее, 31 декабря, сообщалось о 27 заболевших.

Информации о смертельных исходах нет.

Как сообщается, явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку, не выявлено. Предполагается, что заболевшие могли заразиться, контактируя с животными, а также с живыми морепродуктами.

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