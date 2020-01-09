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07:26 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

Источник: Reuters

Траснжиры, которые встречаются в природе в мясе и молочных продуктах, безопасны при умеренном потреблении. Однако искусственно созданные трансжиры, также известные как промышленные трансжиры или частично гидрогенизированные жиры, опасны для здоровья.

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Исследования показывают, что употребление трансжиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также становится причиной развития воспалительного процесса в организме.

По словам специалистов, трансжиры содержатся в фаст-фуде, к которому относится, в частности, жареная курица, рыба, гамбургеры, картофель фри.

Кроме того, они могут присутствовать в заменителях сливочного масла, гидрогенизированных растительных маслах, хлебобулочных изделиях (кексы, пирожные, пончики), заменителях молока и сливок для кофе, картофельных и кукурузных чипсах, замороженных готовых блюдах.

Эксперты рекомендуют читать этикетки на продуктах и обращать особое внимание на ингредиенты, входящие в состав продукта. С 1 января 2018 года в России уровень содержания трансизомеров жирных кислот не может превышать двух процентов.

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