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13:47 (мск), источник: РИА Новости

ВЦИОМ рассказал о новогодних обещаниях россиян

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Самое распространенное обещание, которое дают себе россияне в новогоднюю ночь, — больше уделять времени семье, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Источник: РИА Новости

Также в списке популярных «клятв»: заботиться о здоровье (четыре процента); больше зарабатывать, заниматься спортом, сменить работу, бросить курить и жить лучше (по три процента).

Согласно опросу, около трети россиян (34 процента) хотят в новом году реализовать мечту или начать делать что-то: среди них — респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (49 процентов) и жители городов с населением в 500−950 тысяч (43 процента). При этом 69 процентам участников исследования обычно удается добиться поставленных целей, а 24 процентам — нет.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ Спутник» прошел 29 декабря 2019 года. В опросе (телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов) приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

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