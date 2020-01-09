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10:50 (мск), источник: ТАСС

Жизнь после Нового года. Как прийти в себя, когда праздники кончились

Люди ждут Нового года, готовят селедку под шубой, радостно чокаются бокалами с шампанским, отсыпаются и веселятся на новогодних каникулах, а потом впадают в тоску от того, что праздники кончились.

Источник: Nik Shuliahin/CC0

«Сразу после новогодних каникул число моих клиентов увеличивается примерно на 15%, — говорит психолог Антон Кузнецов. — Свою роль здесь играет еще и то, что примерно за неделю до праздника люди обычно перестают ходить к психологам — не успевают. Поэтому проблемы накапливаются».

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Специалисты рассказали ТАСС, какие из наших проблем обостряются из-за праздников и что с ними делать, когда мандарины и оливье давно съедены.

Как на нас влияют новогодние праздники?

После Нового года люди массово решают начать новую жизнь: бросить пить, похудеть, начать заниматься спортом. Далеко не у всех запала хватает надолго. Но это не самое неприятное. Часто мы ждем от Нового года чуда и праздника, и когда не получаем их, сильно разочаровываемся.

Так это и есть «постновогодний синдром»?

Не все психологи согласны с этим определением. Некоторые считают, что никакого «постновогоднего синдрома» не существует, а есть задача вернуться после новогоднего отдыха в нормальное рабочее состояние.

Но есть и другая сторона: в праздники мы позволяем себе то, чего не делаем в обычной жизни.

«Один мой клиент специально копил деньги на Новый год, чтобы почувствовать себя свободным рантье, — говорит психолог Наталья Варская. — А после праздников и деньги кончились, и на работу выходить пришлось».

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Вывод прост: если у человека нет серьезных психологических проблем и он доволен своей жизнью, он легко с этим справится. А вот если у него депрессия или невроз, то будут сложности.

Как помочь себе прийти в норму?

В последние праздничные дни лучше не пить много алкоголя и предпочесть спокойный отдых. А выйдя на работу, поначалу не требуйте от себя слишком многого. То есть выполнять свои обязанности, конечно, нужно, но не начинайте сразу работать на износ. Психологи призывают начальников помнить о том, что в первые дни после праздников у людей сниженная работоспособность. И если в это время заставлять их работать слишком много, то результат будет только хуже.

Так значит, праздники — это вредно?

Все всегда зависит от психотипа конкретного человека. Но действительно есть люди, для которых праздники — стресс. Некоторые не знают, чем заняться дома. А некоторые из-за быта дома устают больше, чем на работе.

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова

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