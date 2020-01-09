Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как прийти в себя после праздниковКакие из наших проблем обостряются из-за праздников и что с ними делать, когда мандарины и оливье давно съедены
Фоторепортажи
12Самолет авиакомпании Bek Air упал недалеко аэродрома Алма-Аты
20Победители самых престижных фотоконкурсов 2019 года
14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Братья из Австралии спасают коал из горящих лесов

Найденных животных они лечат и выпускают в безопасные места.

В мировых СМИ и социальных сетях в последние недели активно обсуждают катастрофическое экологическое положение в Австралии в связи с непрекращающимися лесными пожарами. По официальным данным, с сентября 2019 года в огне погибли более 1 миллиарда животных. Больше всего пострадала популяция коал.

В январе 2020 года соцсети заговорили о двоюродных братьях с австралийского острова Кенгуру, где лесные пожары уничтожили треть территорий.

Во время загрузки произошла ошибка.

19-летний Мика и 18-летний Калеб ездят на машине по всему острову в поисках уцелевших коал. Найденных животных они развозят по специальным реабилитационным центрам, а некоторых выхаживают самостоятельно у себя дома. Как только коалы поправляются, Мика и Калеб выпускают их на волю в безопасном месте.

О молодых героях соцсети заговорили после того, как ребята опубликовали видео своего автомобиля со спасенными коалами внутри. По словам парней, они ездят по лесам каждый день по несколько часов. Однако около 60% животных они находят уже мертвыми.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Помощь братьям меньшим. Велосипедист напоил водой коалу, страдающую от жары
Во время загрузки произошла ошибка.
14:55 (мск)© Ньюстюб
Киев заявил, что «Боинг» в Иране могли сбить российской ракетой
Украина оценила потери от запуска «Турецкого потока»
Врачи зафиксировали самую масштабную эпидемию кори в мире
Шамсутдинов в письме назвал причину расстрела восьми человек
Важные события, которые вы могли пропустить в праздники
Россия достроит «Северный поток-2» самостоятельно
СМИ: чиновник незаконно охотился на косуль из окна Gelandewagen
Здоровье
Умирая, Андрей Павленко дал наставление другим онкобольным Врачу был 41 год.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Фильмы про Алису Селезневу переснимут создатели «Вторжения» Продюсер Михаил Врубель рассказал о ремейке советской классики, «Гостьи из будущего»
Горячие темы на Авто
Закон о том, кому и как нельзя толковать историю 231
Пенсионерам теперь нельзя работать? 221
Что там в Иране происходит? 114
Как вам поступок Жириновского? 105
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Эммануил Виторган показал нежное фото дочки и племянницы Этель очень повзрослела
Леди
Завидные холостяки России 40+ Листай нашу галерею и смотри на этих зрелых красавцев!
Дом
«Семья» из 500 человек сняла особняк и разгромила его
Дом с нуля: проект загородного коттеджа для семьи
7 частых проблем, с которыми сталкивается каждый путешественник
Страна солнца: как выглядит самое загадочное место Чечни?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь