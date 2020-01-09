14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Братья из Австралии спасают коал из горящих лесов
Найденных животных они лечат и выпускают в безопасные места.
В мировых СМИ и социальных сетях в последние недели активно обсуждают катастрофическое экологическое положение в Австралии в связи с непрекращающимися лесными пожарами. По официальным данным, с сентября 2019 года в огне погибли более 1 миллиарда животных. Больше всего пострадала популяция коал.
В январе 2020 года соцсети заговорили о двоюродных братьях с австралийского острова Кенгуру, где лесные пожары уничтожили треть территорий.
19-летний Мика и 18-летний Калеб ездят на машине по всему острову в поисках уцелевших коал. Найденных животных они развозят по специальным реабилитационным центрам, а некоторых выхаживают самостоятельно у себя дома. Как только коалы поправляются, Мика и Калеб выпускают их на волю в безопасном месте.
О молодых героях соцсети заговорили после того, как ребята опубликовали видео своего автомобиля со спасенными коалами внутри. По словам парней, они ездят по лесам каждый день по несколько часов. Однако около 60% животных они находят уже мертвыми.
Екатерина Гура