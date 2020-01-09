Леонардо Ди Каприо принял участие в спасении утопающего

Капитан судна, на котором находился голливудский актер, получил сигнал о том, что 24-летний француз упал за борт круизного лайнера.
Актер согласился, чтобы яхта, находившаяся недалеко от места происшествия, отклонилась от курса и приняла участие в поисках. Команда разглядела пострадавшего в воде как раз перед наступлением темноты и вытащила его на борт. На тот момент он провел в море 11 часов.
Капитан уточнил, что у тонущего шансов спастись был «один на миллиард».
Актер проводил отпуск на острове Сен-Барталеми в Карибском море в компании своей возлюбленной — 22-летней Камилы Морроне.