Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как прийти в себя после праздниковКакие из наших проблем обостряются из-за праздников и что с ними делать, когда мандарины и оливье давно съедены
Фоторепортажи
50Магия света: лучшие снимки #GoldenHour2020
14Католики всего мира встретили Рождество
15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница создает реалистичных птиц и насекомых из бумаги (фото)

Просто невероятные работы.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Британская художница Лиза Ллойд специализируется на создании скульптур из бумаги. Это кропотливая работа, в результате которой получаются скульптуры порой неотличимые от реальных птиц, животных и насекомых.

Перед тем, как создать скульптуру, Ллойд тщательно изучает оригинал — она читает учебники по анатомии птиц и насекомых, смотрит множество видео в интернете и посещает музеи естествознания. И уже после этого приступает к работе над фигурой.

По словам художницы, на создание одной скульптуры у нее уходит несколько недель, а свою последнюю композицию из трех птиц она собирала в течение двух месяцев.

Каждое произведение полностью сделано из бумаги, кроме проволочного каркаса для устойчивости и глаз из глины, покрытых глянцевой краской.

Все скульптуры собираются из множества мелких деталей, а на одну фигурку уходит около 4 тысяч листов бумаги.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Киев заявил, что «Боинг» в Иране могли сбить российской ракетой
Украина оценила потери от запуска «Турецкого потока»
Леонардо Ди Каприо спас мужчину, который провел в воде 11 часов
Шамсутдинов в письме назвал причину расстрела восьми человек
В Сети показали самые невероятные снимки солнца (фото)
Врачи зафиксировали самую масштабную эпидемию кори в мире
Важные события, которые вы могли пропустить в праздники
Здоровье
Джастин Бибер сообщил о своей болезни Певец проходит лечение.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Бузова представила нового ведущего «Дома 2» У Ксении Бородиной и Ольги Орловой появился коллега
Горячие темы на Авто
Закон о том, кому и как нельзя толковать историю 231
Пенсионерам теперь нельзя работать? 221
Что там в Иране происходит? 114
Как вам поступок Жириновского? 106
Новости партнеров
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
5 приемов, которые остановят старость
Популярные темы на «Детях»
по следам "коробочка" 446
Один дома. Со скольки? 163
По следам темы -должны ли родители 132
Есть ли связь отличной учебы и успешности в профессиональном плане? 116
Леди
Завидные холостяки России 40+ Листай нашу галерею и смотри на этих зрелых красавцев!
Новости партнеров
Сочетание этих лекарств с алкоголем чревато смертельным исходом
В Москве сожгли могилу Децла (видео)
Джастин Бибер сделал заявление о своей смертельной болезни
Быть добрее. Вот почему волонтеры бросают все, чтобы помочь другим
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь