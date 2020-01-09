15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница создает реалистичных птиц и насекомых из бумаги (фото)
Просто невероятные работы.
Британская художница Лиза Ллойд специализируется на создании скульптур из бумаги. Это кропотливая работа, в результате которой получаются скульптуры порой неотличимые от реальных птиц, животных и насекомых.
Перед тем, как создать скульптуру, Ллойд тщательно изучает оригинал — она читает учебники по анатомии птиц и насекомых, смотрит множество видео в интернете и посещает музеи естествознания. И уже после этого приступает к работе над фигурой.
Каждое произведение полностью сделано из бумаги, кроме проволочного каркаса для устойчивости и глаз из глины, покрытых глянцевой краской.
Все скульптуры собираются из множества мелких деталей, а на одну фигурку уходит около 4 тысяч листов бумаги.
Екатерина Гура