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18:14 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые редкие имена новорожденных в России

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году. Его опубликовала Федеральная налоговая служба.

Источник: РИА Новости
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По данным реестра, в прошлом году популярнейшими именами у мальчиков стали Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван, у девочек — София, Виктория, Анна, Мария и Алиса.

Самые редкие мужские имена: Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. Среди женских — Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива.

Отмечается, что мальчиков рождается больше, чем девочек: 51,45% от общего числа появившихся на свет.

Кроме того, 37% младенцев — первенцы, еще 37% — вторые дети в своих семьях, а в 17% случаев новорожденные стали третьими.

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