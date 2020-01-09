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18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети придумали забавный флешмоб по «Звездным войнам»

И он получился смешнее, чем предполагалось.

В середине декабря состоялась мировая премьера финального девятого эпизода знаменитой киносаги «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

В одной из финальных сцен героиня по имени Рей с помощью Силы передает световой меч Бену Соло (актер Адам Драйвер). И тот эффектно достает его из-за спины и, разводя руками, вступает в бой с темными силами.

В начале января пользователь Twitter с ником testtube27 решил повторить эту сцену и пригласил подписчиков последовать его примеру под хэштегом #BenSoloChallenge.

Представляю вам #BenSoloChallenge

Флешмоб быстро стал набирать популярность, а пользователи всеми силами пытались сделать видео не только похожим, но и смешным: вместо световых мечей они доставали зонты, бутылки с газировкой, кошек и бокалы с вином.

Цель – никого не ударить
Не мог дождаться, когда вернусь с работы, чтобы сделать это

Спустя пару дней на вирусный челлендж даже обратил внимание актер Марк Хэмилл, который исполнил в «Звездных войнах» одну из главных ролей — джедая Люка Скайуокера.

Что такое #BenSoloChallenge? Трудно принять участие, если не знаешь, что это.

Екатерина Гура

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