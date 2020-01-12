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16:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Меган и Гарри: можно ли покинуть монархию

Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что они перестанут быть «старшими членами» британской королевской семьи.

Они также сообщили, что намерены стать финансово независимыми и жить на две страны — в Британии и Канаде.

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Но их заявление разочаровало королеву и других членов королевской семьи, с которыми чета не посоветовалась. Мнения британской публики разделились.

Как они будут зарабатывать, будут ли появляться перед прессой и что значит реакция Букингемского дворца — объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер.

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