16:15 (мск), источник: BBC News Русская служба
Меган и Гарри: можно ли покинуть монархию
Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что они перестанут быть «старшими членами» британской королевской семьи.
Они также сообщили, что намерены стать финансово независимыми и жить на две страны — в Британии и Канаде.
Но их заявление разочаровало королеву и других членов королевской семьи, с которыми чета не посоветовалась. Мнения британской публики разделились.
Как они будут зарабатывать, будут ли появляться перед прессой и что значит реакция Букингемского дворца — объясняет корреспондент Русской службы