Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл отделили от королевской семьи

Таким образом музей отреагировал на желание супругов сложить с себя полномочия «высокопоставленных» членов королевской семьи, о котором они объявили вечером в среду, 8 января. Уже в четверг принца Гарри и Меган не было на стенде рядом с королевой Елизаветой II и герцогом Эндинбургским Филиппом.
По словам гендиректора музея мадам Тюссо в Лондоне Стива Дэвиса, фигуры принца и его супруги останутся в музее, но где они будут выставлены, пока не известно.
Он отметил, что музей, как и весь остальной мир, реагирует «на неожиданные новости о решении герцога и герцогини Сассекских снять полномочия высокопоставленных членов королевской семьи».
Будучи двумя из наших самых популярных и любимых личностей, они, конечно, останутся важной особенностью в музее мадам Тюссо в Лондоне, пока мы смотрим, что будет для них следующей главой.
Стив Дэвисгендиректор музея мадам Тюссо в Лондоне
Накануне принц Гарри и его жена Меган Маркл в своем аккаунте в Instagram заявили о своем решении сложить с себя полномочия членов королевской семьи. Супруги откажутся от финансовых привилегий и будут обеспечивать себя сами.
В Букингемском дворце ответили, что это решение создаст проблемы, на решение которых потребуется время.