04:48 (мск), источник: Lenta.Ru
Шэрон Стоун сравнила Трампа и Путина
Актриса Шэрон Стоун сравнила президента России Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа в интервью журналу GQ.
По мнению Стоун, российский лидер, управляя страной, руководствуется ее лучшими интересами, а глава США является «хвастуном», который не уважает свой пост. «Я считаю, что Путин
В июле 2018 года актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что президент США выглядел как маленькая раскисшая макаронина на совместной