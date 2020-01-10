07:06 (мск), источник: Lenta.Ru
Трамп перестал отрицать факт глобального потепления
Президент США Дональд Трамп заявил, что не отрицает факт глобального потепления. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«[Глобальное потепление] не является обманом. Это очень серьезная тема. Я хочу чистый воздух. Я хочу чистую воду», — заявил Трамп в ответ на вопрос о том, не является ли этот факт мистификацией.
Президент также называл исследователей «сосущими деньги умниками».
В августе 2017 года Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году.