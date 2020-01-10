Крупнейшая пресноводная рыба признана вымершей

«Поскольку в неволе нет ни одной особи, а живые ткани не сохранились для возможного восстановления, рыбу следует считать вымершей в соответствии с критериями Красной книги», — говорится в публикации.
Этот вид был единственным представителем рода псефуров семейства веслоносовые и обитал в реке Янцзы, пишет «Газета.ру».
Ее размер мог достигать семи метров.
Сообщается, данная рыба существовала еще 34−75 млн лет назад, однако в конце 1970-х годов в Китае было зафиксировано резкое снижение ее численности в результате чрезмерного вылова и фрагментации среды обитания. Также исчезновение веслоносов возможно из-за нарушения у них функции размножения.
Согласно заключению, вымирание произошло примерно в 2005—2010-х годах.
Кроме того, китайские ученые призвали срочно принять необходимые меры по сохранению находящихся под угрозой исчезновения рыб в реке Янцзы, поскольку после последних исследований в ней не досчитались еще 140 видов рыб.