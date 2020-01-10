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12:29 (мск), источник: Известия

Крупнейшая пресноводная рыба признана вымершей

Китайский веслонос, известный как крупнейшая пресноводная рыба, признан учеными полностью исчезнувшим видом. Результаты исследования были опубликованы на портале Science Direct.

Источник: Alneth/CC BY-SA 4.0

«Поскольку в неволе нет ни одной особи, а живые ткани не сохранились для возможного восстановления, рыбу следует считать вымершей в соответствии с критериями Красной книги», — говорится в публикации.

Этот вид был единственным представителем рода псефуров семейства веслоносовые и обитал в реке Янцзы, пишет «Газета.ру».

Ее размер мог достигать семи метров.
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Сообщается, данная рыба существовала еще 34−75 млн лет назад, однако в конце 1970-х годов в Китае было зафиксировано резкое снижение ее численности в результате чрезмерного вылова и фрагментации среды обитания. Также исчезновение веслоносов возможно из-за нарушения у них функции размножения.

Согласно заключению, вымирание произошло примерно в 2005—2010-х годах.

Кроме того, китайские ученые призвали срочно принять необходимые меры по сохранению находящихся под угрозой исчезновения рыб в реке Янцзы, поскольку после последних исследований в ней не досчитались еще 140 видов рыб.

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