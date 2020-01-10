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13:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Создательница «Ведьмака» объяснила появление темнокожих эльфов в сериале

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич объяснила появление темнокожих актеров в роли эльфов, дриад и людей.

Источник: AP 2019

Сценаристка ответила на вопросы интернет-пользователей на портале Reddit.

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У Хиссрич поинтересовались, почему цвет кожи артистов никак не влияет на сюжет и в сериале встречаются темнокожие рыцари, эльфы и дриады. По ее словам, вопрос расового разнообразия в «Ведьмаке» занял у создателей много времени и обсуждался даже с писателем Анджеем Сапковским, по книгам которого снят сериал. Авторы пришли к выводу, что в мире, в котором существует спесишизм (дискриминация биологических видов), на цвет кожи не будут обращать внимания.

Хиссрич добавила, что Сапковский намерено не описывал цвет кожи героев своих произведений, ограничиваясь прилагательными вроде «бледный» или «обветренный». Она отметила, что люди, появившиеся в мире «Ведьмака» после Сопряжения сфер, могли принадлежать к разным расам и также могли мигрировать.

Учитывая, что на дворе 2020-й и настоящий мир — большой и полон разнообразия, мы решили сделать так, что персонажи шоу не обращают внимания на цвет кожи — не потому, что он у всех одинаковый, а потому, что есть более масштабные межвидовые различия.
Лорен Хиссрич

«Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли вышел на Netflix 20 декабря 2019-го. Российские зрители раскритиковали сериал за чернокожих эльфа и дриаду.

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