12:42 (мск), источник: РИА Новости
Как шпиц стал лайкой: в России утвердили новую породу собак
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Карельскую лайку официально признали отдельной породой собак, сообщает
Такое решение в Москве приняли на заседании специальной комиссии Российской кинологической федерации, где также был утвержден стандарт породы.
До этого по международным стандартам эту породу именовали финским шпицем.
Как уточняют кинологи, карельская лайка и финский шпиц — две разные породы собак, хотя они очень похожи и зачастую различить их может только специалист.
К отличительным особенностям лайки относится то, что это охотничья порода, в то время как шпиц — более декоративная собака. Также характерными для карельской лайки являются