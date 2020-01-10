Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Азия: атака на базы США Иран нанес удар баллистическими ракетами по американским базам в Ираке
Фоторепортажи
26Главные события 2019 года в фотографиях
12Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных
12:42 (мск), источник: РИА Новости

Как шпиц стал лайкой: в России утвердили новую породу собак

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Карельскую лайку официально признали отдельной породой собак, сообщает пресс-служба главы Республики Карелия.

Источник: РИА "Новости"
Статья
Самые близкие к волку: древнейшие породы собак

Такое решение в Москве приняли на заседании специальной комиссии Российской кинологической федерации, где также был утвержден стандарт породы.

До этого по международным стандартам эту породу именовали финским шпицем.

Как уточняют кинологи, карельская лайка и финский шпиц — две разные породы собак, хотя они очень похожи и зачастую различить их может только специалист.

К отличительным особенностям лайки относится то, что это охотничья порода, в то время как шпиц — более декоративная собака. Также характерными для карельской лайки являются ярко-рыжий окрас шерсти, высокая физическая активность и выносливость.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
'Скрутили и ждали полицию': братья поймали вора и заработали уголовку
Зеленский высказался о версиях крушения украинского «Боинга»
СМИ: из ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке
Землетрясение уничтожило визитную карточку Пуэрто-Рико
Банки не справились со сбором биометрии у россиян
Крупнейшую в мире пресноводную рыбу признали вымершей
Создательница «Ведьмака» объяснила появление темнокожих эльфов
Сотрудник Boeing назвал 737 MAХ «спроектированным клоунами»
Здоровье
Женщина очнулась во время собственных похорон Инцидент произошел в Индии.
Hi-Tech
Что умеют мониторы будущего? Что умеют мониторы будущего?
Кино
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора» Астролог шоу «Давай поженимся!» заменила Надежду Бабкину
Горячие темы на Авто
Закон о том, кому и как нельзя толковать историю 234
Что там в Иране происходит? 114
Как вам поступок Жириновского? 112
Я первый? 106
Новости партнеров
Целый праздник в аэропорту Домодедово
Кто в теремочке живет. Перепись будут проводить 20 тысяч волонтеров
Итоги судов в России. Россияне могут быть уверены в своем будущем
Стало известно, кому снизят пенсию в 2020 году
Популярные темы на «Детях»
Завидую помощи 185
Мышь готовится в путь 137
Развитие детей 132
Фотоуроки: обсуждение фотографий 123
Леди
Экс-девушку Петрова заподозрили в романе с 21-летним режиссером Ирина Старшенбаум, по мнению пользователей сети, закрутила роман с Филиппом Нестеренко.
Новости партнеров
20 лет спустя. Россияне честно ответили, довольны ли жизнью
В 2020-й с новыми силами. Правительство провело работу над ошибками
Нет повода для грусти. Все больше россиян довольны своей жизнью
Счастливая Россия. Что говорят 80% россиян
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь