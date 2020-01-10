Правозащитники попросили Google изменить политику предустановки приложений на смартфоны

Авторы письма отмечают, что гаджеты Android содержат предустановленные приложения, которые невозможно удалить. Это может сделать пользователей уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без их ведома или согласия, полагают они.
«Конфиденциальность не может быть роскошью, предлагаемой только тем людям, которые могут себе это позволить», — отмечают авторы заявления.
По мнению подписавшихся организаций, Google следует разрешить пользователям Android удалять предустановленные приложения. Также разработчики Android должны создать механизм обновления предустановленного ПО и предъявить к ним те же требования, которые предъявляются к приложениям из магазина Google Play.
«Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что эти справедливые и разумные изменения будут иметь огромное значение для миллионов людей во всем мире, которые не должны обменивать свою конфиденциальность и безопасность на доступ к смартфону», — говорится в совместном письме.