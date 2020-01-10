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15:04 (мск), источник: Ведомости

Комедия «Холоп» собрала в кинотеатрах два миллиарда рублей всего за две недели

Это только третий российский фильм с такой кассой.

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Фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» преодолел отметку в 2 млрд руб. кассы, следует из данных государственной системы учета продажи билетов ЕАИС на 13:15 мск 10 января.

Комедия о перевоспитании мажора Гриши, роль которого исполнил популярный актер Милош Бикович (сериалы «Отель Элеон», «Гранд», фильм «Балканский рубеж»), вышла в прокат 26 декабря. Картина стала лидером новогоднего проката, ее выбрал каждый третий зритель, пришедший в российские кинотеатры в каникулы, по оценке журнала «Бюллетень кинопрокатчика», это 37% праздничной кассы. Всего жители России 1—8 января потратили на билеты в кино 4,1 млрд руб. и 83% из них — на российские фильмы.

Новость
«Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского кино

В целом киносборы в России растут незначительно (в 2019 г. на 10%), но касса крупных премьер заметно увеличивается года от года. В списке самых кассовых картин на российском рынке традиционно превалируют голливудские блокбастеры, но есть отдельные отечественные проекты, которые выходят с рекордными цифрами. Так, в 2007 г. сиквел «Иронии судьбы» от «Дирекции кино» и «Первого канала» стал первым отечественным проектом, который преодолел отметку в 1 млрд руб. сборов. Повторить этот успех смог лишь через шесть лет «Сталинград» Федора Бондарчука, который в 2013 г. пробил и отметку в 1,5 млрд руб.

В начале 2018 г. спортивная драма «Движение вверх» от «Студии «Три Тэ» Никиты Михалкова собрала сначала 2 млрд руб., а потом и 3 млрд руб., перешел планку в 2 млрд руб. год спустя и военный «Т-34» от Mars Media, «Амедиа», «Студии «Три ТЭ» Никиты Михалкова» и ВГТРК. Но «Движению вверх» понадобилось 23 дня, чтобы пройти отметку в 2 млрд руб., «Т-34» — 21 день, а «Холопу» — только 16 дней.

У продюсерской группы Yellow, Black & White (YBW, специализируется для производстве сериалов для эфирного ТВ — «Кухня», «Отель Элеон» для СТС, «Гранд» — для телеканала «Супер») — одного из создателей фильма «Холоп» — уже есть успешный опыт выпуска полного метра. В конце октября 2017 г. в прокат вышла фантастическая сказка «Последний богатырь» — совместное производство YBW и российского офиса Walt Disney. Фильм окупился в прокате: при бюджете в 370 млн руб. он заработал 1,66 млрд руб.

Комедию «Холоп» YBW снимала совместно с группой компаний ГПМ КИТ (входит в холдинг «Газпром-медиа»), кинокомпанией МЕМ, при участии телеканала «Россия 1» (холдинг ВГТРК) и поддержке канала «Супер» (холдинг «Газпром-медиа»). Ее прокатчик — «Централ партнершип». При бюджете 160 млн руб. эта лента окупилась в первые дни своего проката.

«Холоп» в эти праздники стал универсальным фильмом для семейной аудитории — основного зрителя новогоднего проката, объясняли «Ведомостям» успех картины топ-менеджеры крупнейших российских киносетей и эксперты.

И у российского проекта не было голливудского конкурента в этой нише, добавляли они.

Интерес семейной аудитории к «Холопу» подтверждают и данные проекта «Кинозритель» (опрос зрителей в кинотеатре, пока доступна только статистика только за уик-энд с 26 по 29 января): 34% зрителей комедии пришли на сеанс с семьей, еще 32% — с друзьями. Средний возраст зрителя составил 30 лет, и это преимущественно — женщины (59%).

У «Холопа», как следует из данных опроса, довольно высокий рейтинг «сарафанного радио»: 63% зрителей этого фильма будут рекомендовать его для просмотра своим друзьям и близким. Они отмечают интересный комедийный сюжет, высокое качество проекта и звездный состав актеров.

У «Холопа» на сегодня самые большие кассовые сборы среди всех российских комедий, но по количеству зрителей этот фильм пока уступает «Иронии судьбы. Продолжение» (7,3 млн и 8 млн соответственно).

Мария Истомина

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Комедия «Холоп» собрала в кинотеатрах два миллиарда рублей всего за две недели
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