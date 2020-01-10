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13:56 (мск), источник: ТАСС

Источник: Наталья Бочкарева признала вину в хранении кокаина

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Актриса театра и кино Наталья Бочкарева, задержанная осенью 2019 года с кокаином, полностью признала вину и раскаялась, попросив прекратить уголовное преследование и назначить ей судебный штраф. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Бочкарева еще на стадии следствия сама заявила ходатайство о прекращении дела и назначении ей штрафа. И следствие с ним согласилось, потому что она ранее не судима, вину признала, характеризуется положительно, а преступление относится к категории небольшой тяжести», — сказал собеседник агентства.

Дело Бочкаревой передано по подсудности в Преображенский районный суд Москвы. Ранее следствие попросило суд прекратить уголовное преследование и оштрафовать актрису. Как пояснили в пресс-службе суда, либо суд согласится с постановлением органов дознания о прекращении уголовного дела и назначит Бочкаревой штраф, либо откажет и вернет материалы следствию для составления обвинительного заключения.

Если суд примет решение о назначении Бочкаревой штрафа, она будет освобождена от уголовной ответственности.
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28 сентября прошлого года сотрудники ГИБДД в рамках полицейского мероприятия на Стромынке остановили для проверки автомашину Cadillac под управлением 39-летней Бочкаревой, которая при общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. При проверке документов у актрисы сотрудники ГИБДД почувствовали от нее запах алкоголя, в связи с чем в присутствии понятых ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с 0,69 грамма кокаина. В отношении Бочкаревой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»), которая предусматривает наказание от 40 тыс. рублей штрафа до трех лет лишения свободы.

Бочкарева находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее она отрицала факт обнаружения у нее наркотика и называла все происходящее шуткой. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования Бочкарева была лишена на 1 год и 8 месяцев водительских прав и оштрафована на 30 тыс. рублей. Решение суда актриса обжаловать не стала.

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