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14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американский фотограф показал снимок «настоящей» Луны

Изображение собрано из 100 тысяч снимков.

Американский астрофотограф Эндрю Маккарти прославился в Сети своими завораживающими снимками звездного неба, Луны и других космических объектов.

Свои невероятные фото он делает с помощью камеры и телескопа. Но главное — это техника его работы. Маккарти делает множество снимков с небольшим изменением ракурса, а потом объединяет их, получая точное детализированное изображение, лишенное оптических искажений.

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В начале января фотограф сделал новый снимок Луны, который назвал «настоящим». Для получения сверхточного изображения с мельчайшими деталями рельефа он сделал более 100 тысяч снимков, которые затем объединил в одну картинку в высоком разрешении.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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