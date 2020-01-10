14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американский фотограф показал снимок «настоящей» Луны
Изображение собрано из 100 тысяч снимков.
Американский астрофотограф Эндрю Маккарти прославился в Сети своими завораживающими снимками звездного неба, Луны и других космических объектов.
Свои невероятные фото он делает с помощью камеры и телескопа. Но главное — это техника его работы. Маккарти делает множество снимков с небольшим изменением ракурса, а потом объединяет их, получая точное детализированное изображение, лишенное оптических искажений.
В начале января фотограф сделал новый снимок Луны, который назвал «настоящим». Для получения сверхточного изображения с мельчайшими деталями рельефа он сделал более 100 тысяч снимков, которые затем объединил в одну картинку в высоком разрешении.
Екатерина Гура