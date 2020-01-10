Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как прийти в себя после праздниковКакие из наших проблем обостряются из-за праздников и что с ними делать, когда мандарины и оливье давно съедены
Фоторепортажи
26Главные события 2019 года в фотографиях
50Магия света: лучшие снимки #GoldenHour2020
16:08 (мск), источник: РИА Новости

Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.

Источник: РИА Новости

Соответствующее письмо Денисенко направил министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому.

В декабре 2018 года в Киеве состоялся поместный собор, на котором в результате слияния двух неканонических церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви) была образована новая неканоническая структура, получившая название «Православная церковь Украины». Ее главой стал «митрополит» Епифаний Думенко.

Видео
Раскол ПЦУ? Филарет обвинил Епифания в нарушении договора

Позже патриарх Константинопольский Варфоломей выдал этой новой структуре томос об автокефалии — церковный документ, легализующий ее независимое существование в православном мире. Однако фактически ПЦУ оказалась полностью зависимой от Константинополя. До сих пор большинство православных церквей ПЦУ не признали. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.

Спустя несколько месяцев Денисенко резко раскритиковал томос, обвинил Думенко в нарушении договоренностей и заявил, что возглавляемая им структура отделяется от ПЦУ. Синод ПЦУ лишил его прав управления Киевской епархией, хотя оставил его в составе епископата. Кроме того, сообщалось о планах создать в составе ПЦУ миссию, которую Денисенко возглавит после завершения ликвидации «Киевского патриархата».

В середине декабря Епифаний Думенко объявил, что «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная православная церковь окончательно прекратили деятельность.

Справка
Что нужно знать про разрыв отношений РПЦ и Константинополя

Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

 Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
'Скрутили и ждали полицию': братья поймали вора и заработали уголовку
Зеленский высказался о версиях крушения украинского «Боинга»
Источник: задержанная с кокаином Наталья Бочкарева признала вину
Землетрясение уничтожило визитную карточку Пуэрто-Рико
Банки ввели новые комиссии: как сэкономить на переводах
Крупнейшую в мире пресноводную рыбу признали вымершей
СМИ: из ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке
Сотрудник Boeing назвал 737 MAХ «спроектированным клоунами»
Здоровье
Женщина очнулась во время собственных похорон Инцидент произошел в Индии.
Hi-Tech
Что умеют мониторы будущего? Что умеют мониторы будущего?
Кино
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора» Астролог шоу «Давай поженимся!» заменила Надежду Бабкину
Авто
В России появится красивый «бюджетник» по цене Lada Vesta Компания Узавтосаноат (бывший GM-Узбекистан) обещает вывести новую модель, которая «переломит ситуацию на рынках России и других стран СНГ»
Новости партнеров
Удивительное рядом. Вас ждет незабываемое путешествие за полярный круг
Это риск аварий зимой. Сергей Меняйло о готовности Хакасии к зиме
Больше, чем призвание. Россияне назвали главные причины стать волонтером
Причины для счастья. Лучшие события 2019 года в России
Популярные темы на «Детях»
Завидую помощи 201
Мышь готовится в путь 162
Фотоуроки: обсуждение фотографий 156
как бы поступили вы (про новую квартиру и соседство с родственниками) 125
Леди
Экс-девушку Петрова заподозрили в романе с 21-летним режиссером Ирина Старшенбаум, по мнению пользователей сети, закрутила роман с Филиппом Нестеренко.
Новости партнеров
Работа, за которую стыдно. Коновалов провалил подготовку к зиме
Заработать на квартире теперь не получится
Целый праздник в аэропорту Домодедово
Быть добрее. Вот почему волонтеры бросают все, чтобы помочь другим
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь