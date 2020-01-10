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16:37 (мск), источник: Газета.Ру

Бармалей стал Гитлером в спектакле нижнетагильского театра

Нижнетагильский кукольный театр откроет сезон мюзиклом «Айболит» по мотивам одноименной сказки, передает 66.ru со ссылкой на пресс-службу театра.

Источник: Нижнетагильский театр кукол

Всего в постановке задействованы тридцать кукол, которых в стилистике игры Minecraft создал художник Михаил Кривенко. Бармалей в спектакле похож на немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

Поиски образа зла, которое было бы однозначным, привели нас к карикатурной версии Гитлера.
Михаил Кривенко
Художник

Бармалей сперва будет четырехметровой фигурой, а в финале спектакля — маленькой и нескладной куклой. В театре уточняют, что с войной спектакль не связан и посвящен воспитанию способности к взаимопомощи, дружбе, любви.

Премьера спектакля состоится осенью 2020 года.

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