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17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тайцы показали необычные варианты замены пластиковых пакетов в магазинах (фото)

Теперь ходить за покупками стало веселее.

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С 2020 года в Таиланде вступил в силу закон о запрете пластиковых пакетов. Таким образом правительство намерено бороться с загрязнением окружающей среды. Пока запрет коснулся только одноразовых пакетов-«маечек» в супермаркетах, но с 2021 года продажа любых пластиковых пакетов и одноразовой посуды будет прекращена по всей стране, пишет издание Bored Panda.

Жителям Таиланда пришлось быстро подстраиваться под новый закон и оригинально выкручиваться, если вдруг они забыли дома обычную сумку.

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Конечно, этот факт не обошел стороной и соцсети. В январе стали быстро появляться многочисленные фото и видео, а поход в магазин многие превратили в эффектный перфоманс.

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Екатерина Гура

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